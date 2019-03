Enigt EU: Vil bremse bilen ved 130 km/t

Om tre år skal alle nye biler kunne bremse selv, hvis en bil eller fodgænger pludselig bevæger sig ud foran.

De skal kunne holde sig indenfor vejbanen uden hjælp fra føreren, og - måske mest opsigtsvækkende - stoppe deres acceleration, når hastighedsgrænsen er nået. Også i tilfælde, hvor føreren gerne vil køre hurtigere.

Det er blot nogle af systemerne i den omfattende pakke af sikkerhedsforanstaltninger, som EU-Parlamentet, -Kommissionen og Det Europæiske Råd er nået til enighed om. Aftalen har været længe undervejs og mangler nu blot at blive endeligt godkendt.

Det skriver EU-kommissionen i en pressemeddelelse.

Vil redde 25.000 liv

Foruden sikkerhedssystemerne til biler lægger aftalen op til, at fremtidens lastbiler og busser skal se helt anderledes ud. Fra september 2025 skal de leve op til den såkaldte 'direct vision'-standard, der indebærer, at chaufførerne skal kunne se en betydeligt større del af vejen gennem ruderne, end tilfældet er i dag.

Håbet er, at de nye retningslinjer kan gøre de blinde vinkler mindre og derved mindske antallet af højresvingsulykker.

EU-politikerne anslår, at den samlede pakke vil kunne redde 25.000 liv, mens mindst 140.000 europæere vil kunne undgå alvorlige kvæstelser i trafikken frem mod 2038. EU har et langsigtet må om, at ingen må miste livet eller blive alvorligt kvæstet i trafikken i 2050, og den nye aftale er her et skridt på vejen.

I alt 25.643 mennesker blev dræbt i trafikken i EU i 2016 - det seneste år, EU har indsamlet og offentliggjort data om.

- Hvert år mister 25.000 deres liv på vores veje. Flertallet af ulykkerne er forårsaget af menneskelige fejl. Vi kan og må gøre noget ved dette. Ved at gøre de nye avancerede sikkerhedsforanstaltninger obligatoriske kan vi gentage den forandring, vi så da sikkerhedsselen i sin tid blev introduceret. Mange af de nye systemer eksisterer allerede, og de ses især i luksusbiler, siger EU kommissær Elżbieta Bieńkowska i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Nu vil vi øge sikkerhedsniveauet over hele linjen og bane vej for fremtidens forbundne og selvkørende mobilitet.

Fartbegrænser er på vej

Den avancerede fartkontrol, der skal regulere bilens hastighed efter den gældende hastighedsgrænse, har allerede fået en del mediebevågenhed. Det skyldes måske mest af alt, at den potentielt kan gøre føreren ude af stand til at køre med den hastighed, som vedkommende ønsker.

Tilbage i februar skrev det britiske medie Auto Express dog, at det til at begynde med vil blive muligt at slå systemet fra. En beslutning, man angiveligt har truffet 'af hensyn til offentlighedens accept ved introduktionen'.

Vælger man at slå systemet fra, vil man ifølge mediet stadig få en påmindelse, der minder om nutidens selehusker - det vil sige højlydte advarselssignaler gennem højtalerne, hvis man overskrider hastighedsgrænsen.