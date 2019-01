Enkle råd: Så let kan du køre længere på literen

Det er fristende lige at tænde for sædevarmen, når man kommer ud til bilen en frostklar morgen.

Og nogle gange er det lettere lige at rulle ruden lidt ned, når du har travlt, og duggen skal forsvinde hurtigt.

Men det er to af de ting, du bør afholde dig fra, hvis du samtidig gerne vil spare på dit brændstofbudget.

Med en række enkle råd kan du nemlig nemt spare på bilens brændstof og køre op til 15 procent længere på literen. Det er både køreteknik og bilens indstillinger, som kan gøre køreturen mere brændstofeffektiv. Det skriver energiselskabet OK.

Gør bilen klar til økonomikørsel

Mange danske biler kører rundt med for lavt tryk i dækkene, og det alene koster hurtigt fem til syv procent ekstra brændstof. Det simple råd lyder, at du tjekker dæktrykket, hver gang du fylder brændstof på bilen. Selv kørsel med blot 0,5 bar for lavt dæktryk giver to-tre procent større benzinforbrug i forhold til korrekt dæktryk, skriver OK.

Og kører du stadig rundt med tagboksen fra turen til Jylland i julen, fordi du ikke lige har fået taget den af, og du lader den sidde på, fordi du alligevel skal bruge den igen i vinterferien, så kan du godt lægge mindst ti procent til dit brændstofforbrug. For bilen er ikke aerodynamisk med boksen på. Hver gang du bruger en tagboks eller en cykelholder, så øger det nemlig vindmodstanden.

Rul vinduerne op og vask bilen

En anden ting, der øger vindmodstanden betragteligt, er åbne vinduer, og det samme gør en beskidt bil, så alene af den grund bør du vaske bilen regelmæssigt.

Sluk for alt

Hver gang du tænder for noget i din bil, skruer du op for brændstofforbruget. Så hvis du vil køre grønt, skal du spare på bekvemmelighederne. Aircondition, el-bagrude og sædevarme bør du kun bruge, når det er nødvendigt, hvis du vil spare på energien. Tilsammen kan ekstraudstyr bruge op mod 1 liter brændstof pr. time.

Hold en konstant fart

Din kørestil kan også forbedre dit benzinforbrug. Vær forudseende og kør med så jævn en hastighed som muligt. Begynd med at komme hurtigt op i hastighed og skift tidligt op i gear, for jo lavere gear, du kører i, jo mere brændstof bruger bilen. Herefter bør du holde en konstant hastighed. Hvis du hele tiden bremser, og efterfølgende sætter farten op igen, så koster det brændstof.

Kører du med en jævn hastighed på motor- og landeveje, så kan forbruget nemt falde med omkring ti procent. Og endelig så sparer du allermest af benzinforbruget ved at køre langsommere. Der er helt op til 15 procent at spare på brændstofforbruget, hvis du kører 130 km/t i stedet for 110 km/t.