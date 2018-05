Er det en god idé? Smarte fartbump scanner automatisk dine dæk

De er smarte, de finner.

Ikke alene har de et af verdens mest succesfulde skolesystemer, nu har de også opfundet et fartbump, der kan måle, om du kører på slidte dæk. Det skriver mediet AutoExpress.

Fartbumpet er blandt andet beregnet til at blive opstillet ved indkørslen til parkeringskældre og fungerer ved hjælp af 3D-scannere. Når en bil ruller over den lille rampe, registreres det automatisk, om dækkene er slidte og trænger til at blive skiftet ud.

Systemet er gratis at bruge, og hvis man gerne vil høre scannerens dom over dækkene, så kan man få en rapport tilsendt via sms eller email sammen med en rabatkupon til nye dæk.

Rampen tester alle de dæk, der kører over den, men sletter automatisk de indsamlede data igen, hvis ejermanden til et sæt dæk ikke melder sig til for at få resultatet.

Smart fartbump breder sig

Det er dækproducenten Nokian Tyres, der står bag, og som nok ser sit snit til at gøre en god forretning på opfindelsen, der har fået det tidstypiske navn SnapSkan.

Sidste år blev den første SnapSkan-scanner testet i Helsinki - og med gode resultater til følge. Fire ud af fem brugere sagde, at de ville anbefale systemet til andre.

Nokian Tyres er derfor nu gået i gang med at rulle fartbumpene ud flere steder i Finland.

Første udenlandske by til at tage SnapSkan i anvendelse bliver Oslo, så det er ikke utænkeligt, at systemet også kommer til Danmark i løbet af den nærmeste fremtid.

