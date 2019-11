Er det her Danmarks fedeste køreskolebil?

Eleverne hos køreskolen KBH TRAFIK skal helst ikke være bange for mange hestekræfter. For i fremtiden vil de kunne tage deres lektioner i en Ford Mustang 5.0 V8 GT - og den har 450 af slagsen.

Det var en drøm for ejeren af KBH TRAFIK, Avni Selamni, om selv at køre i en rigtig fed bil, der fik ham til at kombinere arbejde og fornøjelse. Køreskolen har haft Mustangen siden juni, men den er først blevet godkendt som skolevogn for 14 dage siden, da det krævede en ombygning med pedaler i højre side.

Ifølge Avni Selamni er eleverne vilde med den nye køreskolebil.

- Eleverne er helt vilde med den, og den er forholdsvis let at køre. Den er ikke aggressiv, hvis man træder blødt på speederen. Men jeg var da lidt nervøs i starten for, at nogle elever ville have det lidt for sjovt og træde hårdt på speederen. Men det skete slet ikke. De nød bare at køre i en Mustang, siger Avni Selamni.

Det er ikke meningen, at alle lektioner skal foregå i Mustangen, men alle elever kommer til at få en lektion i bilen. Hvis man vil have alle sine lektioner i Mustangen, koster det ekstra, for den er dyrere i drift end køreskolens andre biler, oplyser Avni Selamni.

Han har endnu ikke mærket, om Mustangen tiltrækker flere kunder i butikken, da tilbuddet stadig er helt nyt. Men mange af hans elever har været ret begejstrede.

- De var helt ekstatiske og super glade. Allerede fra da vi oplyste, at de fik mulighed for det. Men mine elever er også meget forskellige, så reaktionerne og begejstringen er selvfølgelig også forskellig, siger Avni Selamni.

