Er det her fremtiden? Nu kan gearkassen selv læse vejen

For at kunne fjerne unødige gearskift og gøre kørslen endnu mere flydende, vil Hyundai og Kia gøre automatgearkasser så kloge, at de via bilernes gps-system og internetopkobling kan læse vejens forløb, så bilerne skifter gear mest optimalt i forhold til kørslen.

Det vil altså sige, at bilerne selv kan læse den strækning, man skal til at køre på og dernæst regne ud, hvornår det giver mest mening at gå op eller ned i gear for at gøre kørslen mest muligt flydende og mest brændstoføkonomisk.

Det oplyser Hyundai i en pressemeddelelse.

De to bilfabrikker kalder det for 'verdens første forudseende informations- og kommunikationsteknologi', som firmaerne kalder for Connected Shift System.

Se også: Nu kan du få anhængertræk på din Aston Martin

Systemet gør det muligt for bilerne automatisk at skifte til det mest optimale gear ved at identificere vej- og trafikforhold forude.

- Hyundai og Kia planlægger at anvende teknologien på fremtidige biler, oplyser de i pressemeddelelsen.

Kan reducere antallet af skift

Hyundai og Kia lader til at have store forhåbninger til systemet, for de har søgt om 40 patenter i Sydkorea og udlandet i forbindelse med udviklingen.

Normalvis afhænger skiftene i en bil med automatgear af antallet af omdrejninger, som motoren snurrer med, men i dette nye system kan software i bilen indsamle og fortolke data fra blandt andet 3D-navigation, kameraer og radar til at vælge det optimale gear afhængigt af, hvordan vejforløbet og trafikken er forude.

Da Hyundai og Kia testede et køretøj med et ICT Connected Shift-system på vej med mange sving, blev frekvensen af ​​gearskift i sving reduceret med cirka 43 procent sammenlignet med køretøjer uden systemet.

Desuden reducerede systemet også brugen af bremsen med cirka 11 procent.

Ifølge Hyundai og Kia kan systemet også forbedre bilernes brændstoføkonomi.

Se også: Lavere hastighed på motorveje giver kun lille klimaeffekt