Er det verdens sødeste elbil?

Den franske elbilproducent Citroën var for et par årtier eller tre siden især kendt for at designe utraditionelle - og til tider ret alternative - bilmodeller, som man enten hadede eller elskede.

Sidenhen har Citroën haft en længere periode, hvor de i højere grad har gjort ligesom alle andre bilproducenter, men nu virker det lidt, som om Citroën vil genoplive noget af fortidens vovemod.

Det har vi set med den lille elbil Ami, som faktisk teknisk set slet ikke er en bil, men en ATV. Den må køre 45 km/t, og rækkevidden er 70 km, og modellen skal mere ses som alternativ til en ladcykel frem for en bil.

Nu er Citroën så klar med en konceptudgave, der skal vise, hvad Ami ville kunne, hvis den skulle tjene som en lille offroader.

Den er tiltænkt som et lille elektrisk køretøj til små udflugter. Foto: Citroën

Særligt iøjnefaldende er de store offroaddæk. Foto: Citroën

Indtil videre er der blot tale om et koncept, som franskmændene har døbt Ami Buggy Concept, og når man kigger på billederne, er det svært ikke at håbe på, at den en dag bliver sat i produktion.

Som en ægte offroader er den udstyret med ekstra lysbar på toppen, 'store' offroaddæk, reservehjul på bagklappen og kængurugitter hen over forlygterne.

Ifølge designerne kan LED-lyset på taget bruges til et skabe en 'lejrbålsstemning', når bilen er parkeret.

Citroën oplyser ikke noget om, hvorvidt modellen kommer i produktion, ligesom det heller ikke oplyses, hvad de større dæk og offroadudstyret gør ved bilens ydeevne.