Er du firmabilist? Så skal du måske betale mere i skat

Kører du i firmabil, kan det være, du skal forberede dig på at betale mere i skat næste år. Cirka 20.000 danske firmabilister kan se frem til årligt at skulle af med 3800 kroner i merskat.

Det skriver Børsen.dk, som er dykket ned i et lovforslag, som skatteminister Morten Bødskov (S) står bag.

- Den del af forslaget, der vedrører justering af beskatning af fri bil som følge af genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi, skønnes at vedrøre ca. 20.000 firmabiler årligt, der i gennemsnit får forhøjet værdien af bilen med ca. 27.000 kr. som følge af genberegningen, skriver ministeren ifølge Børsen i lovudkastet.

Revisions- og rådgivningsfirmaet har regnet på, hvad det vil betyde i kroner og øre for de 20.000 firmabilister, og for en topskattebetaler vil det årligt betyde en merskat på 3800 kroner.

Beløbet er dog et gennemsnit, så nogle vil skulle betale mere og andre mindre. FDM har tidligere foretaget en beregning, som viste, at en stor firmabil som en VW Passat 2.0 Elegance til cirka 450.000 kr. fra ny kan stige med op mod 800 kr. om måneden i skat for firmabilisten - eller over 9000 kr. ekstra om året.

Gælder leasede firmabiler

Skatterne er en del af finansloven, som medførte stramninger for leasede firmabiler, for som det har været indtil nu, har de forholdsvis nye regler for genberegning af værdien af leasingbiler efter fire måneder ikke gjaldt beskatningsgrundlagt for fri bil. Det skal det gøre nu, mener ministeren.

- Reglerne for beskatning af fri bil bør derfor tilpasses, så der ved beskatningen af fri bil tages højde for den højere værdi, som en genberegnet afgiftspligtig værdi er udtryk for, skriver skatteministeren ifølge Børsen i sit lovudkast.

Målet er, at skatten skal være den samme, uanset om din arbejdsgiver giver dig kontanter eller fri bil.

De nye regler vil ikke ramme de firmabiler, som allerede er indregistreret og kører rundt i Danmark. Kun de nye firmabiler, der tages i brug fra 1. februar 2020, er omfattet.

