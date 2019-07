Er du morgensur? Snart kan bilen genskabe den gode stemning

Jaguar Land Rover arbejder på et system, der gør sit for at opretholde det gode humør

Måske er forankørende lidt langsom til at dreje. Måske er du selv kommet for sent ud af døren. Eller også har det bare været en rigtig møgdag.

Uanset hvad vil fremtidens bil gøre sit for at give dig et smil på læben igen. Og her menes der ikke på den gammeldags facon, hvor alene det at sætte sig bag rattet kan trække skyerne fra himlen. Nej, bilen skal snart også på egen hånd kunne regulere en række kabineindstillinger, der kan få dig i godt humør.

Den britiske Jaguar Land Rover-koncern arbejder på et system, der kan overvåge førerens mimik og ved hjælp af kunstig intelligens opfange, at der er brug for opmuntring. Det skriver Auto Express.

Næste generation

Ifølge mediet vil systemet konstant overvåge føreren og de kabineindstillinger, vedkommende bruger mest. På den måde vil bilen langsomt 'lære' sin fører bedre at kende.

Når en situation så opstår, hvor førerens humør ændrer sig, kan bilen indstille på blandt andet kabinebelysningen, musikken og temperaturen i kabinen.

Systemet er stadig under udvikling, og det er derfor endnu ikke afgjort, præcis hvor mange indstillinger, det skal kunne skrue på. Ifølge Jaguar Land Rover er der dog ikke tale om en fremtidsfantasi, men næste generation af intelligent teknologi i kabinen.

Det skriver koncernen i en pressemeddelelse.

Holder øje med alle

Koncernens biler er allerede i stand til at opfange, om føreren bliver træt under kørslen, og det nye system er tænkt som forlængelse af dette.

I fremtiden vil systemerne dog ikke kun være forbeholdt føreren. Koncernen skriver i pressemeddelelsen, at lignende overvågningsteknologi i øjeblikket testes til brug på bagsædet, hvor det eksempelvis kan opfange træthed.

I det tilfælde vil bilen forsøge at lulle passagererne i søvn ved at skrue ned for kabinebelysningen og øge temperaturen.