Er du overrasket? Her er de mest pålidelige brugte biler

Når man køber en brugt bil, er det for mange et afgørende kriterium, at bilen er pålidelig og ikke bliver for dyr i reparationer.

Nu har britiske Whatcar foretaget en undersøgelse blandt mere end 18.000 ejere af brugte biler mellem seks og 15 år gamle for at finde ud af, hvilke mærker og modeller der bygger de mest pålidelige biler.

Den meget omfattende undersøgelse viser, at de bedste brugte biler næsten ingen fejl har, selvom de er op mod 15 år gamle, mens de mest upålidelige bilmodeller har fejl på over hvert andet eksemplar.

Ejerne af de sidstnævnte fortæller om reparationer, som beløber sig til mere end bilens værdi.

Undersøgelsen er foretaget blandt 18.119 bilejere over en 12-måneders periode med 31 forskellige bilmærker og 218 modeller inkluderet i undersøgelsen.

Ejeren er blevet bedt fortælle, hvilke fejl de har oplevet på deres bil i perioden delt op i 14 forskellige kategorier: Air condition-anlæg, batteri, karrosseri, bremser, motor, elektriske komponenter i motor, udstødning, brændstofsystem, gearkasse, interiør, ikke-motor relateret elektronik, navigation, styretøj og affjedring.

Herunder kan de se de mest og mindst pålidelige bilmodeller i forskellige bilklasser.

Mest og mindst pålidelige biler Her er de mest pålidelige brugte bilmodeller (6-15 år gamle):

Mikrobiler: Peugeot 107 (2005-2014): 97,8 procent pålidelighed Typiske fejl: Karrosseri og bremser Minibiler: Suzuki Swift (2010-2017): 98,6 procent pålidelighed Typiske fejl: Batteri Mellemklassebiler: Honda Civic (2012-2017): 97,8 procent pålidelighed Typiske fejl: Batteri, karrosseri, elektronik ved motor, interiør Stor: Toyota Avensis (2009-2015): 92 procent pålidelighed Typiske fejl: Batteri, bremser, brændstofsystem, gearkasse, interiør Familie-SUV: Skoda Yeti diesel (2009-2017): 96 procent pålidelighed Typiske fejl: Air-condition, karrosseri og udstødning Større SUV: Toyota Rav4 (2013-2019): 97,6 procent pålidelighed Typiske fejl: Bremser Her er de mindst pålidelige brugte bilmodeller (6-15 år gamle): Mikrobiler: Fiat 500 (2008- nu): 69,3 procent pålidelighed Typiske fejl: Air-condition, gearkasse, affjedring, batteri, udstødning, ikke-motor relateret elektronik, karrosseri, bremser Minibiler: Peugeot 207 (2006-2012): 63,2 procent pålidelighed Typiske fejl: Motor, air-condition, gearkasse, affjedring, udstødning, karrosseri, bremser og styretøj Mellemklassebiler: Audi A3 Diesel (2003-2012): 40 procent pålidelighed Typiske fejl: Motor, ikke-motor relateret elektronik, karrosseri, bremser, elektronik ved motor, affjedring, gearkasse, air-condition og udstødning Stor: BMW 3-serie (2005-2012) Typiske fejl: Bremser, motor, udstødning, air-condition, batteri, karrosseri, elektronik ved motor, gearkasse, interiør og affjedring Familie-SUV: Nissan Qashqai (2007-2013): 75,2 procent pålidelighed Typiske fejl: Batteri, bremser, air-condition, elektronik ved motor, gearkasse, anden elektronik, karrosseri, motor, brændstofsystem, navigation og affjedring Større SUV: BMW X5 (2007-2013): 54,5 procent pålidelighed Typiske fejl: Batteri, affjedring, bremser, air-condition, motor, elektronik og styretøj Kilde: Whatcar? Pålidelighedsundersøgelse 2020

