Er tilbage i Danmark

Formelt set har Suzuki Jimny som personbil aldrig været taget af markedet - hverken i Danmark eller resten af Europa.

Men EU's CO2-krav, som siger, at en bilproducents modelprogram gennemsnitligt ikke må udlede mere end 95 g C02 pr. kilometer pr. bil, gjorde, at Suzuki var tvunget til at skrue ned for leverancerne af Jimny til europæiske kunder, da bilen har en høj CO2-udledning.

Nu vender Jimny dog tilbage til Danmark som varebil, for her er CO2-kravet højere.

Således kan modellen nu i begrænset omfang leveres på papegøjeplader til delvis privatbrug eller på gule plader til erhvervskørsel. Det er lykkes den danske Suzuki-importør at skaffe et begrænset parti til landet som varebil.

I stedet for bagsæderne er der nu et varerum med plads til 863 liter bagage. Prisen for Jimny på gule plader er 169.390 kr. eks. moms og 199.230 kr. inklusive moms.

I vinter gik Lego-arving Anders Kirk Johansens Suzuki Jimny gennem isen, da han forsøgte at køre ud på en frossen sø.

Til offroadkørsel

Jimny-modellen er udviklet til at være bedre end næsten alle andre nye biler, når man drejer væk fra almindelig asfaltvej og ud i terrænet.

Hvor de fleste biler har selvbærende karrosseri og uafhængigt hjulophæng, er Jimny karrosseriet boltet fast på en solid chassisramme med stiv for-og bagaksel og et kuglekredsløb styretøj, der er det bedste til terrænkørsel.

Almindeligvis kører Jimny med baghjulstræk, men man skifter nemt til firehjulstræk, når det går løs i terrænet. Til de seriøse udfordringer kan reduktionsgearet tages i brug for endnu bedre kontrol med bilen ved offroad kørsel.

Som varebil må Jimny trække op til 1300 kilo på krogen.