Er vurderet til 30 millioner: Du må ikke køre bilen på offentlig vej

Når der er tale om de mest specielle biler i verden, findes der folk, som er villige til at betale enorme summer for at eje noget, som få eller ingen andre har.

Denne Ferrari, som i slutningen af november skal sælges på auktion hos RM Sothebys, er i sandhed speciel.

For det første er det en Ferrari FXX K, og det vil sige, at det er en bane-fokuseret udgave af den i forvejen ekstreme hyperbil Ferrari LaFerrari.

I bane-udgaven, som blev bygget i 38 eksemplarer, er antallet af hestekræfter hele 1035, mens vægten siger 1255 kg.

I forhold til LaFerrari er der på FXX K skruet gevaldigt op for aerodynamikken, som blandt andet kommer til udtryk ved de specielle spoilere her og en diffuser. Foto: RM Sothebys

Må ikke køre på veje

En FXX K er en videreudvikling af hyperbilen LaFerrari, men hvor LaFerrari må køres på offentlig vej, er denne udelukkende godkendt til brug på racerbaner, og modellen blev kun solgt til meget trofaste Ferrari-kunder.

Har man en Ferrari FXX K, kan man få lov at deltage i nogle ganske specielle Corse Clienti-events, hvor ejere af de specielle Ferrarier kan give den gas på racerbaner, som Ferrari har lejet til lejligheden.

Men lige præcis dette FXX K-eksemplar har aldrig deltaget i et af disse events, og med under 250 km på kilometertælleren er bilen så godt som ubrugt.

FXX K er i realiteten en hybridbil, hvor V12-motoren her får hjælp af en elektrisk motor. Foto: RM Sothebys

Ferrarien har kun haft én tidligere ejer, men nu skal der altså findes en ny ejer af den meget specielle bil.

Bilen skal sælges på auktion i slutningen af november i forbindelse med Formel 1-løbet i ørkenstaten Abu Dhabi.

Bilen er vurderet til en salgspris på mellem 4 og 4,5 millioner dollars, svarende til mellem cirka 27 og 30,5 millioner danske kroner.

Fra ny har dette eksemplar af FXX K kørt under 250 km og er ikke blevet brugt til ræs. Foto: RM Sothebys

FXX K er udstyret med V12-motor på 6,3 liter, som i sig selv yder 848 hk. Hertil kommer en elektrisk motor med 187 hk, hvorfor den samlede effekt er 1035 hk. FXX K-modellen er fem sekunder hurtigere rundt på Ferraris egen racerbane, Fiorano, sammenlignet med Ferrari LaFerrari.

