Erhvervschauffører har dårlige vaner i trafikken

Uopmærksomhed og for høj fart er et problem blandt en del erhvervschauffører, viser en ny undersøgelse

Mange erhvervschauffører kører for stærkt i trafikken og kæmper med at holde opmærksomheden på trafikken.

Hos organisationen ser man positivt på, at mange virksomheder har fokus på, hvordan de ansatte kører i trafikken i arbejdstiden, men understreger samtidig, at der er brug for, at endnu flere virksomheder sætter ind på området.

- Det er afgørende, at vi bliver bedre til at passe på os selv og hinanden i trafikken. Det gælder også for den del af erhvervslivet, som bruger vejnettet. Lastbiler, varevogne og andre erhvervskøretøjer er en naturlig og vigtig del af trafikbilledet, og derfor skal trafiksikkerheden også her være i orden - ikke kun for chaufførernes egen skyld, men også for de mange trafikanter, de møder på deres vej, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen fra Rådet for Sikker Trafik.

Hver fjerde kører hurtigt

I undersøgelsen, som Kantar Gallup har gennemført på vegne af Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, siger op mod hver fjerde erhvervschauffør, at han eller hun kører for stærkt.

16 procent svarer desuden, at de bruger håndholdt mobil under kørslen i arbejdstiden.

- For høj fart og uopmærksomhed er de to største dræbere i trafikken, og derfor er det vigtigt, at vi får flere erhvervschauffører til at være opmærksomme og respektere fartgrænserne. Mange erhvervschauffører kører i tonstunge køretøjer, og hvis de kører galt, kan de forvolde enorm skade på andre i trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Hver femte chauffør svarer desuden, at de meget ofte eller ofte er trætte eller stressede, når de sidder bag rattet. 16 procent mener, at deres arbejdsplads skal give lov til, at man må tage et hvil, hvis man er træt.

