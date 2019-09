Erstatter et ikon: Her er den nye Defender

1 af 10 Symbolikken i Land Rovers pressebilleder af den nye Defender er til at forstå. Den nye overtager fra den gamle. Foto: Land Rover

2 af 10 Den nye Defender kan selv opdage, når man ikke længere kører i vand, og her sørger elektronikken for at bruge bremserne en smule, så vandet ledes væk, så man kan bremse. Foto: Land Rover