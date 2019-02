Et lille kamera kan frikende dig for ansvaret ved trafikuheld

Når man som bilist er involveret i trafikuheld, kan det være svært at bevise over for politi og forsikringsselskaber, hvilken part der bærer ansvaret.

For et stigende antal bilister er løsningen dog enkel: Et lille kamera - et såkaldt dashcam, der konstant filmer ud af bilens forrude - kan nemlig hurtigt bevise, hvem der gjorde hvad.

- Hvis optagelsen kan dokumentere hændelsesforløbet, kan den indgå som bevis på lige fod med andre beviser ved vurdering af skyldsspørgsmålet. Naturligvis under forudsætning af, at den er lovligt optaget, siger Mogens Olesen, som er skadedirektør i Tryg Forsikring, til bilistorganisationen FDM.

Tryg Forsikring er et af de forsikringsselskaber, der oplever en stigning i antallet af bilister med et dashcam i forruden.

Reddet af sit dashcam

For Leon Lyfort Schramm skulle forrudekameraet vise sig at være hans redning, da han i juni sidste år påkørte en cyklist i det centrale København.

Til FDM fortæller han, at filmen fra hans dashcam kunne vise, at han kørte efter bogen, og at det var cyklisten, der kørte over for rødt. Betjentene så angiveligt hans video på ulykkesstedet, og nogle måneder senere fik han at vide, at politiet ikke ville foretage sig mere i sagen.

- Du straffes kun, hvis du har overtrådt strafbare bestemmelser i færdselsloven, og det er op til politiet eller anklagemyndigheden at føre fuldt bevis for, at du har det, siger advokat i FDM, Casper Schad til FDM.dk.

På den måde kan dashcammet både gøre det lettere for myndighederne at placere ansvaret for en ulykke samt sikre bilistens retsstilling - og samvittighed.

- Jeg har set filmen flere gange siden, og jeg er ikke i tvivl om, at jeg ikke gjorde noget forkert. Men alligevel var jeg ret nervøs for at miste kørekortet, da cyklisten er den bløde part, fortæller han til FDM.

Ulovlige i flere lande

De små forrudekameraer kan købes for få hundreder kroner, men er stærkt kontroversielle i mange lande.

Mens privatlivsforkæmpere ikke bryder sig om tanken om, at privatbiler i det offentlige rum udstyres med små overvågningskameraer, ser andre de små gadgets som et sikkert værn, hvis uheldet skulle være ude og bilistens uskyld skal bevises.

I lande som Østrig, Portugal og Luxembourg er brugen af dashcams i det offentlige rum forbudt. Omvendt er det udbredt praksis i Rusland, Storbritannien og dele af USA.

I Danmark er det tilladt, så længe udstyret ikke forstyrrer kørslen og stjæler fokus fra vejen. Til gengæld fjerner kameraet ikke det erstatningsansvar, som bilister altid vil blive pålagt i forbindelse med personskade hos fodgængere, cyklister eller andre såkaldt bløde trafikanter.

