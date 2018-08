Et slag for klimaet: Her vil politikene udfase varevogne i byerne

Problemet er, at online shopping har fået antallet af leverancevogne til at stige markant over de seneste år

Pakker, der bliver bragt til din dør inden for 24 timer.

Det er nemt og hurtigt at bestille varer over nettet, men varevognene, der fragter din pakke de sidste kilometer fra nærmeste vareterminal, er ingen uskyldslam.

De forurener nemlig en hel del, blandt andet fordi de kører på diesel. Samtidig vokser antallet af dem i disse år med nogenlunde samme eksplosive fart, som nethandlen udbredes.

I Storbritannien er der således registreret fire millioner varevogne, skriver The Sun. Og det tal skal nedbringes, hvis man spørger den britiske regering.

Mere miljørigtige køretøjer

Politikerne vil erstatte ’den hvide varevogn’ med en flåde af mere miljøvenlige køretøjer, såsom elbiler, ladcykler og batteridrevne quadricykler.

- Vi står på tærsklen til en spændende og gennemgribende ændring af, hvordan mennesker, varer og serviceydelser bevæger sig rundt i landet, udtaler Jesse Norman, der er transportminister i Storbritannien.

Planen er i første omgang tiltænkt større byer og den del af vareleverancen, der finder sted på den sidste kilometer fra virksomhed til kunde. Den er samtidig en del af et større politisk initiativ, som regeringen har afsat godt 100 millioner til at realisere.

Det fremgår dog ikke umiddelbart, hvordan regeringen helt konkret vil skifte flåden af varebiler i bymidterne ud.

Se også: Var verdens dyreste: Nu kan vild superbil blive tre gange så dyr

Ren Luft Zoner

I et andet regeringsforslag, som mediet Express omtaler, er det ligeledes varevognene, der står for skud – denne gang som følge af et ønske om et etablere ’Ren Luft Zoner’, som chauffører af varevogne og lastbiler vil blive afkrævet 850 kroner for at køre ind i.

Forslaget vækker bekymring hos BVRLA, en interesseorganisation for udlejning af biler.

- Hvis ikke der gøres mere for at oplyse om disse Ren Luft Zoner, vil hundredtusindvis af virksomheder i landet blive ramt af en ny regional vejtransportafgift, som vil medføre yderligere omkostninger og forvirring på et tidspunkt, hvor der er nok at se til med Brexit og den usikkerhed, det medfører, udtaler Gerry Keaney, adm. direktør i BVRLA.

Se også: Fartbøde får Mustang-fører til at give fuld gas foran politiet: Det bliver dyrt