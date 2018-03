EU afviser at sænke bilafgifter: Vi vil holde stand mod bøllerne

Donald Trump forsøger at presse EU til at sænke importafgifterne på amerikanske biler - og truer med gengældelse, hvis de ikke makker ret. Men Europa er klar, lyder det

Europa skal holdes uden for de afgiftstigninger, som USA's præsident, Donald Trump, vil lægge på import af stål, aluminium og biler. Det fastholder Jyrki Katainen, vicepræsident for EU-kommissionen, på et møde i Parlamentet onsdag, selv om det endnu ikke er lykkedes for EU at få USA med på ideen.

- Vi er af den opfattelse, at vores eksport ikke er en trussel mod amerikansk sikkerhed. Vi forventer, at EU som helhed bliver ekskluderet som en politisk og økonomisk partner, som handler fair med USA, siger han i sin åbningstale.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, mødtes denne weekend med repræsentanter fra USA for at tale om en mulig undtagelse af EU, men begge parter måtte gå tomhændede fra mødet. Det får dog ikke EU til at trække i land, påpegede også kommissæren efter mødet.

- Vi er ikke bange, vi vil holde stand mod bøllerne, siger hun ifølge Bloomberg.

Trump rydder op

De kontante meldinger kommer i kølvandet på en række udmeldinger fra Donald Trump, der er i færd med at rydde op i flere af USA’s handelsaftaler. Han vil gerne undtage EU fra stigningerne, men ikke uden at få noget igen.

- Den Europæiske Union, vidunderlige lande som behandler USA meget dårligt, når det kommer til handel, brokker sig over afgifter på stål og aluminium. Hvis de dropper deres frygtelige barrierer og afgifter på amerikanske produkter, så vil vi også droppe vores. Stort underskud. Hvis ikke, beskatter vi biler mv. FAIR!, skrev Trump på Twitter lørdag.

Ved et vælgermøde i delstaten Pennsylvania samme dag tog han ifølge Politico skridtet videre og nævnte specifikt Mercedes-Benz og BMW som to af de producenter, der vil blive beskattet.

Trump har længe ment, at det er unfair, at afgiften på europæiske biler i USA er på 2,5 procent, mens den for amerikanske biler i EU ligger på 10 procent.

Flere EU-lande kan blive ramt

Ifølge Bloomberg har EU i gennemsnit en afgift på 3 procent på amerikanske produkter, mens det i USA er 2,4 procent på europæiske produkter. Derfor mener EU-kommissionen, at Trump 'håndplukker' sine tal ved at se isoleret på bilindustrien.

42,5 procent af verdens bileksport i 2016 stammede ifølge World’s Top Exports fra Europa. Flere end hver femte eksporterede bil det år stammede fra Tyskland, der med en årlig eksport på over 900 milliarder kroner er verdens største eksportør af biler.

Også EU-lande som Spanien, Belgien, Frankrig og Italien, der alle har en stor bilindustri, står til at blive ramt, hvis USA hæver afgifterne.

