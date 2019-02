EU-regler på vej: Aldrig over 130 km/t

Du kører på motorvejen og er netop trukket til venstre for at lave en overhaling.

Speederen får et ekstra tryk, for du vil hurtigt fremad. Men da du runder 130 km/t., aktiveres den indbyggede fartkontrol i din bil.

Først advarer en kvindelig robotstemme dig om, at du overskrider strækningens hastighedsbegrænsning, og så begynder infotainment-skærmen at bippe og blinke. Til sidst overtager en computer styringen og tvinger bilen tilbage på 130 km/t.

Sådan kan fremtiden se ud for bilister i hele Europa – muligvis allerede i 2022.

Grønt lys fra EU-komite

Fredag godkendte en komite i Europa-Parlamentet et forslag om obligatorisk hastighedsbegrænsning i alle nye biler. Det skriver Auto Express.

Det betyder, at forslaget nu skal til afstemning hos de folkevalgte i Europa-Parlamentet. Afstemningen forventes at finde sted i marts.

Bliver forslaget godkendt, skal alle nye biler solgt i EU fra 2022 have indbygget fartkontrol, kaldet Intelligent Speed Assistance (ISA).

Af hensyn til ’offentlighedens accept i introduktionsfasen’ vil systemet til at begynde med indeholde en funktion til at frakoble fartkontrollen – en formulering, der harfået flere til at mistænke komiteen for at have strammere regler i tanke på den lange bane.

I stedet vil man modtage en advarsel – enten fra en computerstemme eller på en skærm – når man i flere sekunder har overtrådt hastighedsgrænserne på den pågældende strækning.

EU: 25.000 liv om året

Ved afstemningen i marts skal medlemmerne af Europa-Parlamentet også tage stilling til andre initiativer, der har til formål at øge sikkerheden for bilister, skriver Autocar.

Pakken, der skal til afstemning, indeholder blandt andet forslag om lovkrav om automatiske nødbremser (AEB), vejbaneassistent, træthedsassistent og indbygget alkometer. Flere af teknologierne er allerede standard i nye bilmodeller, men dog ikke som krav.

Indførelsen af nye sikkerhedsstandarder for personbiler vil nedbringe antallet af kollisioner i trafikken med 30 procent og redde 25.000 liv om året, skønner EU-komiteen.

