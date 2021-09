EU vil have Volkswagen til at kompensere alle kunder

EU-kommissær vil have EU til at kompensere alle mærkets kunder - ikke kun de tyske

Det er ikke nok, at den tyske bilgigant Volkswagen har kompenseret de tyske kunder, der blev ramt af den såkaldte dieselgate-skandale, som tog sin begyndelse i 2015. Andre kunder uden for Tyskland skal også kompenseres.

Det mener EU-kommissionen, som beder den tyske bilgigant om at give erstatning til alle kunder - ikke kun de tyske.

Det skriver Reuters.

I kølvandet på dieselskandalen, hvor Volkswagen snød med, hvor mange skadelige stoffer deres biler udledte, har Volkswagen nemlig indtil videre kunnet nøjes med at kompensere europæiske kunder, der bor i Tyskland.

Didier Reynders, som er retskommissær i EU, mener imidlertid, at kompensationen bør gælde alle mærkets kunder.

- Hidtil er alle forbrugere ikke blevet kompenseret, siger han i en pressemeddelelse.

Flere domstole har ellers understreget, at Volkswagen har opført sig forkert over for kunderne.

- Alligevel er bilfabrikanten ikke villig til at arbejde sammen med forbrugerorganisationer om at finde passende løsninger for forbrugerne, siger han.

Har kostet milliarder

En række europæiske forbrugerorganisationer står også bag opfordringen sammen med EU-kommissionen, og de mener, at VW's håndtering strider mod EU's love om forbrugerbeskyttelse.

Ifølge Reuters har Volkswagen i et svar til kommissionen oplyst, at de har en opfattelse af, at borgere uden for Tyskland ikke er berettiget til kompensation, da de berørte biler nu er blevet modificeret for at opfylde lovkravene. Derfor har Volkswagen ikke ændret holdning til spørgsmålet om, hvorvidt kunder uden for Tyskland skal have erstatning.