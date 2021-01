Europæerne elsker denne elbil: Salget eksploderede

Herhjemme blev der solgt rekordmange opladelige biler i 2020. Men det er ikke kun i Danmark, at der har været fremgang for biler, der kan lades op via et stik.

På europæisk plan er Renault den ledende producent af elbiler, da franskmændene i europæiske regi sælger det største antal elbiler. Selvom Group Renault på grund af corona havde et hårdt år med en global nedgang på 21,3 procent, gik det noget anderledes med elbilerne.

Renault solgte således hele 115.888 elbiler i Europa i fjor, og det var særligt én model, som trak læsset. Således var 100.657 af elbilerne af modellen Renault Zoe, og dermed kan Renault notere en vækst i Zoe-salget fra 2019 til 2020 på 114 procent.

- Pandemien havde en stor negativ effekt på vores salg i første halvdel af 2020. Men i anden halvdel har vi vist stor styrke i el og hybrid-segmentet og vi påbegynder 2021 med en mere fyldt ordrebog end i 2020 og med mindre lager, siger Denis le Vot, senior vicepræsident for salg i Groupe Renault.

Så lang rækkevidde får du på de 10 mest solgte elbiler

Mindre fremgang herhjemme

Mens det altså blev Renault Zoe, som var den foretrukne elbil blandt de europæiske forbrugere, forholdt det sig anderledes under danske himmelstrøg.

Nok blev der solgt 704 eksemplarer af Renault Zoe i 2020, hvilket var en fremgang i forhold til de 568 Zoeer, der kom på danske plader i 2019, men Renaulten måtte se sig slået af flere andre konkurrenter.

I år 2020 var Tesla Model 3 den klart mest populære elbil i Danmark, og det blev til 4277 nye eksemplarer på danske veje i 2020. Næstmest populære elbil blev Volkswagen ID.3 med 1722 nye eksemplarer, efterfulgt af Hyundai Kona og Kia Niro med henholdsvis 1160 og 834 nye eksemplarer. Først på femtepladsen finder man Renault Zoe med de 704 nye biler.

- Vi er godt tilfredse med vores præstation i 2020. Det har været et hårdt år, og der er logiske forklaringer på, hvorfor vi måtte notere os et lille fald i vores markedsandel, siger Søren Hyltotft, som er pressechef i Renault Danmark, om det generelle Renault-salg i Danmark i 2020.

Her er de mest populære elbiler i Europa