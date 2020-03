Europas største biludstilling får ny hjemmebane

Siden 1951 har der hvert andet år været afholdt Europas største biludstilling i messehallerne ved Frankfurt. Men nu er det slut med motorshow i Frankfurt, for når den store biludstilling i Tyskland 'International Automobil Ausstellung (IAA)' afvikles i 2021, bliver det i stedet i München.

Det skriver FDM.

Paris og Frankfurt har gennem mange år delt tjansen om at afholde Europas største biludstilling, så 'Mondial de l'automobile Paris' bliver afholdt i lige år, mens IAA, som også kendes som Frankfurt Motor Show, bliver afholdt i ulige år.

IAA-udstillingen i 2019 var dog en katastrofe for de tyske værter med blot 550.000 besøgende mod de normale 900.000, ligesom alle japanske bilmærker udeblev.

Derfor besluttede arrangøren den tyske bilindustris fælles forbund, Verband der Autoindustrie (VDA), at der skulle findes en ny værtsby, og nu er valget altså faldet på München.

Umoderne

Avisen Frankfurter Allgemeine har tidligere beskrevet, hvordan VDA har haft en oplevelse af, at IAA-messen i Frankfurt fremstod umoderne, og at arrangørerne derfor mente, at udstillingen ikke længere skulle holdes i store messehaller og være begrænset til et bestemt udstillingssted, men i stedet være en 'mobilitetsplatform', hvor besøgende i fremtiden kan opleve alle former for mobilitet.

Berlin, Hamborg og München var de tre byer, som udgjorde finalefeltet, og selvom Berlin angiveligt var favorit, så bliver det altså bilbyen München, som i 2021 skal være vært for IAA.

- München har slået konkurrencen fra Berlin og Hamborg. Alle tre byer, som var med i finalefeltet, præsenterede meget ambitiøse og overbevisende planer for at fortsætte IAAs udvikling i samarbejde med VDA, siger Hildegard Müller, præsident i VDA, i en pressemeddelelse.

- Det var et meget tæt løb, og for det vil jeg gerne takke alle involverede, siger Müller.

At München nu bliver værtsby, vækker formentlig glæde hos BMW, der har hjemme i storbyen.

IAA-Udstillingen i 2021 vil vanen tro finde sted i september.

