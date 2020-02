Europas største biludstilling siger farvel

Siden 1951 har der hvert andet år været afholdt international biludstilling i messehallerne i Frankfurt, som har været Europas største motorshow. Men nu er det slut med motorshow i Frankfurt, for når den store biludstilling i Tyskland 'International Automobil Ausstellung (IAA)' afvikles i 2021, bliver det ikke i Frankfurt, men i stedet i Hamborg, München eller Berlin.

Det skriver Bil Magasinet på baggrund af en af historie fra Frankfurter Allgemeine.

I adskillige år har Paris og Frankfurt delt tjansen om at afholde Europas største biludstilling, så 'Mondial de l'automobile Paris' bliver afholdt i lige år, mens IAA, som også kendes som Frankfurt Motor Show, bliver afholdt i ulige år.

IAA-udstillingen i 2019 var dog ifølge Bil Magasinet en katastrofe for de tyske værter, for alle japanske bilmærker udeblev, og det samlede besøgstal faldt fra normalvis over 900.000 til blot 550.000.

Derfor skal der altså tænkes i nye baner, og det har fået arrangørerne til at kigge mod enten Berlin, Hamborg eller München som værtsby fremover.

Se også: Bilgigant smider 15 milliarder efter elbiler

Dårlig stemning

Bag biludstillingen står den tyske bilindustris fælles forbund, Verband der Autoindustrie (VDA), og det er angiveligt intern ballede og dårlig stemning i organisationen, som er blandt årsagerne til, at der nu skal findes en ny lokation for biludstillingen.

Frankfurter Allgemeine peger desuden på pres fra miljøorganisationer som en drivkraft på skiftet. Det tyske medie fortæller, at VDA har haft en oplevelse af, at IAA ikke længere har fremstået som en moderne, opdateret udstilling, hvorfor VDA har besluttet, at konceptet skal fornyes.

Det betyder blandt andet, at arrangørerne ikke længere tænker, at udstillingen skal holdes i store messehaller og være begrænset til et bestemt udstillingssted, men i stedet være en 'mobilitetsplatform', hvor besøgende i fremtiden kan opleve alle former for mobilitet. Desuden vil arrangørerne gerne have, at messen i højere grad integreres med selve byen, som den afholdes i.

Arrangørerne understreger over for det tyske medie, at Frankfurt stadig var med fremme i feltet om at få tildelt værtsrollen.

- Ideerne og koncepterne for byen Frankfurt var også meget imponerende. Men efter at have vurderet alle de relevante kriterier, finder IAA 2021 ikke sted i Frankfurt-messeområdet. Beslutningen var ikke let for VDA-bestyrelsen, lyder det i en meddelelse fra VDA-bestyrelsen.

Frankfurt må sammen med Hannover og Stuttgart se sig slået af Berlin, Hamborg og München, som en af de tre byer, hvor udstillingen bliver næste år. Berlin indtager angiveligt rollen som favorit.

Se også: Verdens største bilmarked tog et ordentligt dyk i 2019