F1-stjerne genindspiller kontroversiel bilfilm

I en medrivende og omdiskuteret bilfilm fra 1976 kører en bil i høj fart gennem Paris' gader tidligt om morgenen. 'C’était un rendez-vous' hedder den cirka otte et halvt minutter lange kortfilm instrueret af Claude Lelouch, hvor en bil for fulde gardiner passerer blandt andet Triumfbuen i Paris, hamrer over for rødt lys flere gange og holder speederen godt i bund på blandt andet den berømte Avenue de Champs' Elyssés på vej mod Concorde-pladsen.

Man ser aldrig selve bilen i filmen, men må 'nøjes' med lydbilledet fra den brølende V12-motor fra en Ferrari 275GTB.



Hvis du aldrig har set bilfilmen, bør du, når du har læst artiklen her, søge 'C’était un rendez-vous' på din foretrukne søgemaskine på nettet, finde videoen og skrue godt op for lyden.

Nu har netop Ferrari i samarbejde med Claude Lelouch genindspillet filmen med F1-kører Charles Leclerc som chauffør i en Ferrari SF90 Stradale. Denne gang blev videoen dog skudt i Monacos gader frem for Paris' og under mere ordnede og ikke mindst lovlige forhold.

Den oprindelige 'C’était un rendez-vous' blev skudt en tidlig morgen i Paris i 1976, og kun få personer vidste, at den overhovedet skulle optages.

Det skriver Top Gear.

Faktisk var det kun instruktør Claude Lelouch, hans kæreste og en assistent, som vidste, at filmen skulle optages, og derfor var politiet heller ikke advaret inden. Kæresten er hende, som man ser til sidst i filmen, da bilen bliver parkeret, mens assistenten skulle stå klar med en walkie-talkie ved et blindt kryds for at advare fodgængere.

Lelouch kørte bilen selv i den hæsblæsende film, og selvom lydsporet stammer fra en Ferrari V12-motor fra 275 GTB, så kørte han faktisk i en Mercedes-Benz 450SEL under optagelserne og lagde efterfølgende Ferrari-lyden ind over. Rygterne gik i sin tid på, at instruktøren blev anholdt efter optagelserne, hvor han kørte alt for stærkt gennem Paris og desuden kørte over for rødt 18 gange.

Det blev han dog ikke, selvom politiet kortvarigt tog hans kørekort.

Her ses Ferrari F1-køreren Charles Leclerc, som sad bag rattet under optagelserne af den nye film. Foto: Valery Hache/Ritzau Scanpix

Genindspilles

Nu er det så Ferrari selv, der har optaget en moderne fortolkning af bilfilmen. Søndag 24. maj skulle der have været kørt Formel 1-grand prix på den ikoniske bane i Monaco, men på grund af coronakrisen blev løbet aflyst.

Ferrari og Claude Lelouch udnyttede dog de corona-tomme gader til at genindspille 'C’était un rendez-vous' med Charles Leclerc, der i øvrigt er født i Monaco, bag rattet af den heftige Ferrari SF90 Stradale.

Bilen har 986 hk fra en biturbo V8-hybridmotor, så det lover godt for lydbilledet og dramatikken i den nye film. Man må dog vente med at se det endelige resultat, der ifølge Top Gear først bliver offentliggjort i næste måned.

På Ferraris instagram kan man dog nyde et par klip fra optagelserne af filmen. Vi har samlet et par stykker herunder.