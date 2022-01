Få spøgelsesbilister på danske veje

I løbet af det forgangne år blev der indrapporteret i alt 82 spøgelsesbilister til Vejdirektoratet fra trafikanter på landets motorveje. Det er én mere end i 2020. Tendensen med et lavt antal spøgelsesbilister, som Vejdirektoratet har registreret de senere år, ser dermed ud til at fortsætte.

For fem år siden - i 2017 - registrerede Vejdirektoratet i alt 163 spøgelsesbilister på motorvejene. Det tal faldt til 107 i 2018, 88 i 2019, 81 i 2020 og altså 82 i 2021.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Vejdirektoratet har brugt sin viden om, hvordan spøgelsesbilisme opstår, til at iværksætte forskellige tiltag, der skal minimere risiko for, at det opstår.

- En vigtig del af det forebyggende arbejde er vores overvågning af vejnettet, som giver os en masse viden om spøgelsesbilisters adfærd, og på den måde får vi også inspiration til nye tiltag. Vi bliver hele tiden klogere, og takket være nye tiltag som for eksempel lavtsiddende tavler er det lykkedes os at fastholde et stabilt, lavt antal situationer med spøgelsesbilister på motorvejene, siger Bo Brassøe, civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor.

Vejdirektoratets erfaringer viser, at omkring halvdelen af alle situationer med spøgelsesbilister opstår ved, at bilisterne kører ned på motorvejen via en frakørselsrampe, så de ender med at køre i den forkerte retning.

Ifølge en undersøgelse fra Vejdirektoratet er demente eller påvirkerede trafikanter ofte at finde blandt spøgelsesbilister. Et fællestræk for netop disse typer af trafikanter er, at de ofte orienterer sig lavere på kørebanen.

Det er grunden til, at Vejdirektoratet blandt andet har opsat lavtsiddende tavler som for eksempel indkørsel forbudt -tavler på alle ramper og rasteanlæg på statsvejene.