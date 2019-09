Færdselssynder prøvede 'smart' trick på politiet: Blev anholdt

Da en 25-årig mandlig bilist blev standset af politiet, valgte han at forsøge at snyde betjentene.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Manden blev standset af en patrulje på Tebbestrupvej i Randers, efter at en bilist havde ringet til politiet ved middagstid, da vedkommende bemærkede en bil foran ham, som slingrede kraftigt og kørte usikkert.

Da politiet kom hen til stedet, fik de standset den slingrende bil og tog kontakt til den 25-årige mand. Han virkede ifølge politiet kraftigt påvirket af narko, men benægtede at have taget nogen stoffer, inden han kørte. Og så prøvede manden det 'specielle trick'.

- Pludseligt fik han en cigaret af en passager på bagsædet, som han hurtigt tog et hiv af, hvorefter han smed den ud ad vinduet. Han forklarede nu, at der var hash i cigaretten, så hvis han blev testet positiv for narko, var det derfor. Han havde altså ikke kørt bil i påvirket tilstand, lød forklaringen fra manden, skriver politiet i døgnrapporten.

Tricket gav flere sigtelser

Den slingrende bilist havde måske håbet, at tricket ville hjælpe ham, men sådan gik det ikke ligefrem.

Betjentene tjekkede cigaretten, der ikke viste spor af hash. Til gengæld afslørede en narkometertest, at den 25-årige var påvirket af stoffer. Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Derudover blev han sigtet efter naturbeskyttelsesloven ved at have smidt en cigaret i naturen.

En defekt baglygte og et helt nedslidt dæk kostede ham yderligere to sigtelser.

