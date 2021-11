Færre kørte påvirket på J-dag

Det danske politi stod i dagene omkring J-dag klar til at gennemføre en landsdækkende målrettet indsats mod kørsel i påvirket tilstand.

Nu er resultaterne landet, og der er gode nyheder.

I løbet af de fire kontroldage blev der standset flere end 2600 køretøjer. 57 af førerne blev sigtet for spirituskørsel og 66 af førerne for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand. I forhold til kontrollerne i 2019 omkring J-dag ligger antallet af sigtede i år væsentligt lavere.

- Vi har sigtet 26 for spirituskørsel i år mod 36 i 2019 på selve J-dag, og vi ser også et fald i antallet af sigtelser for narkokørsel, hvilket er utrolig positivt, siger Christian Berthelsen, som er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i en pressemeddelelse.

- Dog er der stadig trafikanter, som ikke har forstået alvoren. At føre et køretøj i påvirket tilstand kan have uoverskuelige konsekvenser, og i værste tilfælde medføre dødsfald, siger han videre.

I løbet af de fire dage, som politiet gennemførte den landsdækkende indsats over, skete der 15 trafikuheld, hvor føreren var påvirket af spiritus og tre trafikuheld, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

- I 2020 blev 29 personer dræbt og 191 kom alvorligt til skade. Hovedparten af de tilskadekomne i en spiritusulykke var selv påvirkede. Det er stadig alt for mange, og derfor sætter vi løbende ind med målrettede kontroller mod spritbilister, og det vil især være synligt i den kommende tid, hvor de traditionelle julefrokoster står for døren, siger Christian Berthelsen.