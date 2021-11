Færre kom til skade i trafikken sidste år

De nationale nedlukninger og den store mængde hjemmearbejde var medvirkende til, at færre kom til skade eller blev dræbt i trafikken sidste år.

På landsplan faldt biltrafikken generelt set med syv procent i fjor. Samtidig faldt antallet af dræbte og tilskadekomne med 13 procent i forhold til gennemsnittet for de foregående fem år.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Selvom biltrafikken faldt nogenlunde lige meget i alle landets fem regioner, er der stor forskel på, hvor mange der kom til skade eller mistede livet i de enkelte regioner.

Det største fald i antallet af dræbte og tilskadekomne finder man i Region Nordjylland, hvor antallet faldt med 32 procent i 2020 i forhold til de foregående fem år.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland var der et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne på henholdsvis fem og seks procent, mens antallet af tilskadekomne og dræbte i Region Syddanmark og Region Midtjylland faldt med henholdsvis 13 og 12 procent i 2020.

- En af forklaringerne på de regionale forskelle kan være, at i regioner med høj befolkningstæthed og korte afstande mellem hjem, indkøb og fritidsaktiviteter, vil cyklen ofte være et attraktivt alternativ, mens man oftere vælger bilen, når afstandene bliver større. Derfor vil et stort fald i biltrafik have en mindre effekt på trafiksikkerheden i f.eks. Region Hovedstaden, hvor der bliver cyklet og gået mere, siger Marianne Foldberg Steffensen, som er afdelingsleder i Vejdirektoratet i pressemeddelelsen.