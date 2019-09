Færre uforsikrede køretøjer: Så effektive er daglige bøder

Der kører færre og færre uforsikrede køretøjer rundt på de danske veje.

Det viser nye tal fra DFIM, Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, der i en pressemeddelelse oplyser, at omkring 36.000 køretøjer siden december 2018 og til midten af september 2019 enten er blevet afmeldt hos Motorstyrelsen eller er blevet ansvarsforsikret, som loven foreskriver, de skal være.

Det er et fald på godt 70 procent i forhold til de ca. 50.000 køretøjer, der var uforsikret sidste år.

Fra 1. januar 2019 trådte en lov i kraft, som betyder, at ejere af uforsikrede motorkøretøjer straffes med et dagsgebyr på 250 kroner, og ordningen ser ud til at have virket.

Mens der i december 2018, altså inden loven trådte i kraft, var cirka 50.000 uforsikrede motorkøretøjer, er antallet her ti måneder senere faldet til 14.136 køretøjer per 16. september 2019, der nu kører rundt på vejene uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring. Det viser tallene fra DFIM, der står for at inddrive de lovbaserede dagsgebyrer.

De to største grupper af motorkøretøjer er henholdsvis 5669 personbiler og 5200 stor og lille knallert.

At der er sket et så stort fald på relativ kort tid i antallet af uforsikrede køretøjer, glæder forsikringsbranchen.

- Et fald på godt 70 procent på ti måneder i antal uforsikrede køretøjer er en markant og positiv udvikling, der overgår vores forventninger til dagsgebyrets effekt, siger Thomas Brenøe, vicedirektør hos brancheorganisationen Forsikring & Pension, i pressemeddelelsen.

Risikerer millionregning

Når 14.000 ejere stadig betaler 250 kroner i dagsgebyr, er det store summer, der kommer ind, og indtægterne fra ordningen går til betaling af de skader, som forvoldes af uforsikrede eller ukendte køretøjer - penge, der ellers betales af de ejere af køretøjer, som har deres forsikringsforhold i orden.

I 2018 skete der ifølge Vejdirektoratet 12.680 trafikulykker i Danmark, og hver eneste ulykke på de danske veje giver en stor økonomisk regning.

- Den positive udvikling viser, at dagsgebyret bliver taget alvorligt og motiverer folk til at handle ved enten at afmelde deres køretøj eller få tegnet en forsikring, siger Thomas Brenøe.

- For hvis man med sit uforsikrede køretøj forvolder skade på andre i trafikken, risikerer man at få et økonomisk erstatningskrav i millionklassen, hvis den eller de tilskadekomne får skader, der medfører invaliditet og tab af erhvervsevne, siger Thomas Brenøe.

Uforsikrede køretøjer 49.389 uforsikrede motorkøretøjer pr. 27. november 2018. 14.136 uforsikrede motorkøretøjer pr. 16. september 2019. Loven om dagsgebyr ved manglende ansvarsforsikring blev på opfordring fra DFIM og Forsikring & Pension vedtaget af Folketinget 15. maj 2018 og trådte i kraft 1. januar 2019. Loven om dagsgebyr administreres af DFIM – Dansk Forening for International Motorkøretøjsforening Bliver man stoppet af politiet med et uforsikret motorkøretøj, inddrager politiet nummerpladerne på stedet og udsteder en bøde på mindst 1.000 kr. Kilde: DFIM

