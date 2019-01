Falck bygger Tesla om til udrykningskøretøj

Der kommer så småt flere elbiler på de danske landeveje, og nu har Falck fulgt trop og sendt et udrykningskøretøj drevet af el på gaden.

I første omgang bliver teknologien testet i en ombygget Tesla, der skal fungere som lægebil i Region Syddanmark, men ikke køre med patienter.

På længere sigt er planen, at en stor del af de almindelige ambulancer også skal være eldrevne.

Falck er sideløbende i gang med at udvikle en almindelig ambulance, som kører på el, men har ikke nogen præcis tidshorisont, hvornår den rammer de danske veje, fortæller administrerende direktør Jakob Riis.

- Det er svært at sige, hvornår det præcist sker. Det kræver, at vi får lavet en løsning, der er robust, og der skal være et klart billede af økonomien, siger Jakob Riis.

- Det kommer til at vare over en længere årrække, men jeg tror, at vi hen over de næste ti år vil se, at når vi kører kontrakter, så vil det langt overvejende være med elbiler.

Han forklarer, at udviklingen af ambulancer på el har haltet efter almindelige elbiler af flere årsager.

Dels har de offentlige udbud i Danmark ikke været indrettet til, at der køres med ambulancer på el, og dels har de store fabrikanter af ambulancer ikke har haft fokus på det.

Se også: Nu rydder Tesla op

Udstyr skal ikke bruge bilens batteri

Udfordringen for ambulancer på el er, at de både bruger strøm til at køre, men også til at holde gang i en masse udstyr.

Derfor forsøger Falck at udvikle en løsning, så bilens batteri udelukkende bruges til at køre bilen, mens alt udstyret i ambulancen skal køre i et andet system.

Derudover vil der være en varmeenhed, der anvender en smule brændstof. Det skal sikre, at ambulancen altid er varm.

Fremtidens ambulancer på el vil ifølge Jakob Riis give en bedre oplevelse for de patienter, der bliver transporteret.

- Oplevelsen for patienten vil være en varm og behagelig kabine, og så skulle det gerne være sådan, at vi muligvis kommer ind på hospitalet hurtigere, fordi køreegenskaberne er bedre, siger Jakob Riis.

Falck har mere end 5000 køretøjer på verdensplan.

Se også: Tesla Model 3 er smart og velkørende - når den klarer det selv