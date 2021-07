Familiebiler må nøjes i ny sikkerhedstest

En ny pulje af biler har været til sikkerhedstest hos det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP.

Denne omgang er årets fjerde test fra Euro NCAP, hvor seks biler, hvoraf kun de to reelt er nye, har været gennem strabadserne.

Resultatet viser, at det bliver til fire Euro NCAP-stjerner til både Renault Kangoo og Opel Mokka.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

- Fire stjerner er ikke noget dårligt resultat efter Euro NCAP’s skrappere skala. Alligevel ærgrer det os, at Opel ikke er mere ambitiøse og har udstyret den nye Mokka med en mere avanceret nødbremse, der bedre kan se bløde trafikanter, og som kan bremse bedre for forankørende. En airbag mellem de to forreste sæder savnes også, og det trækker ned, siger Søren W. Rasmussen, som er FDM's repræsentant i Euro NCAP-samarbejdet.

I alle testens fire kategorier fik Opel Mokka fire stjerner.

- Testresultatet er på linje med dem fra Citroën C4 og Peugeot 2008, som Opel Mokka deler platform med. Det er ærgerligt, at den store Stellantis-koncern, der i dag også omfatter Opel, vælger at spare på det vigtige sikkerhedsudstyr for at holde prisen nede, siger han.

En sikker bil

MPV'en Renault Kangoo, som også må nøjes med fire stjerner, fik topkarakter i alle kategorier undtagen én, hvor det blev til fire stjerner.

- Det er ikke meget, der skiller Renault Kangoo fra at få fem Euro NCAP-stjerner, siger Søren W. Rasmussen,

- Alt i alt er Kangoo derfor en sikker bil, der ligesom Opel Mokka har en lang række sikkerhedssystemer som standard, siger han.

Renault Kangoo kan ikke fås i Danmark.