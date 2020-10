Familievenlig økobil: Her er prisen på ny opladelig stationcar

Har du svært ved at finde ud af, hvilken én af de nye plug-in hybridbiler fra Volkswagen-koncernen, du skal vælge?

Så kan du måske lade prisen bestemme for dig.

Seat har nu offentliggjort de danske priser på den opladelige udgave af Leon-modellen, der er Seats modstykke til Skoda Octavia plug-in hybrid og VW Golf plug-in hybrid.

Udgangspunktet for de tre opladelige modeller er det samme, så også i Seat Leon får man en 1,4-liters benzinmotor, som yder 156 hk, og en elektrisk motor med 102 hk. Samlet lander ydelsen på 204 hk. Modellen kommer med en seks-trins DSG-automatgearkasse.

Billigere

På ren strøm alene kan Seat Leon e-Hybrid, som modellen hedder, køre 63 km på en opladning.

Vælger man den fem-dørs hatchback, starter prisen for Seaten ved 289.990 kr. Vil man have en stationcar, starter prisen ved 299.990 kr. Og det er billigere end modstykkerne hos Skoda og VW.

Skoda Octavia iV er således 10.000 kr. dyrere som hatchback og 30.000 kr. dyrere som stationcar. VW Golf e-Hybrid, der udelukkende kommer i hatchback-versionen, koster 30.000 kr. mere end den opladelige hatchback-Leon.

Kan blive en succes

Traditionelt set sælger Seat ikke lige så godt i Danmark som Volkswagen og Skoda, men der er grund til at tro, at Seat Leon e-Hybrid kan blive en succes for det spanske mærke.

Foruden prisen taler det blandt andet for, at de opladelige hybridbiler har vist sig at være meget populære blandt de danske forbrugere i 2020.

Til og med september er der i 2020 i alt blevet solgt 10.904 nye plug-in hybridbiler, hvilket svarer til en stigning på 293,7 procent i forhold til samme periode året før.

