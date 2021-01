Farlig tendens i trafikken skal stoppes: - Det er helt uacceptabelt

Når beredskab og vejarbejdere rykker ud til akutte hændelser, som f.eks. slaghuller i asfalten, opsamling af tabt gods og deltagelse i håndtering af uheld, på danske veje, er der for stor risiko for, at de bliver påkørt.

Derfor sætter Vejdirektoratet og Rigspolitiet nu gang i et udbud af beredskabsydelser med skærpede krav til de såkaldte afmærkningsvogne, så vejarbejdere og redningspersonale får bedre beskyttelse.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Vi har i den seneste tid set alt for mange tilfælde, hvor vejarbejdere, redningspersonale eller deres materiel er blevet påkørt, mens de har arbejdet på vejene med at løse opgaver til gavn for trafiksikkerheden og fremkommeligheden, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

- Det er naturligvis helt uacceptabelt. Folk, der arbejder på vejen, har ligesom alle andre krav på et trygt og sikkert arbejdsmiljø. De har også en ægtefælle og børn, som de gerne vil komme hjem til, når arbejdsdagen er slut. Derfor er jeg glad for det nye udbud fra Vejdirektoratet og Rigspolitiet med ekstra solide afmærkningsvogne, der skal øge sikkerheden for de mennesker, siger ministeren.

Skal sikres bedre

Vejdirektoratet og Rigspolitiet laver nu et udbud, hvor der er minimumskrav til brugen af de såkaldte TMA-systemer. TMA-systemerne er særligt solide afmærkningsvogne, som bagpå er forsynet med en tyk stødpude.

Ved en hændelse på vejen skal vejarbejderne og redningspersonale så arbejde i læ af TMA-systemerne, som er beregnet til at absorbere trykket, hvis et køretøj brager op bag i afmærkningsvognen. Målet er, at hverken trafikanten eller dem, der arbejder på vejen, kommer til skade.

- Den personlige sikkerhed hos de folk, der arbejder på vejen, har naturligvis høj prioritet hos os, og der er behov for, at vi sikrer dem bedre mod det stigende antal påkørsler, vi desværre har kunnet konstatere over de senere år, siger Charlotte Vithen, områdechef hos Vejdirektoratet.

Det er forventningen, at der skal investeres i op mod 50-60 nye TMA-systemer. Da investeringen dog vil ske løbende, skal der, indtil alle TMA-systemerne er anskaffet, bruges to mindre afmærkningsvogne som beskyttelse, når der arbejdes med akutte opgaver ude på vejene.

