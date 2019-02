Farlige fartbilister frækkere end politiet tillader

Mandag aften blev der målt med ATK-vognen på Avntoftvej ved Søgård i Aabenraa Kommune, hvor den maksimale hastighed er 80 kilometer i timen.

En enkelt bilist havde dog en så tung højrefod, at speedometernålen ramte 129 km/t., da han passerede politiets måleudstyr. Men bilisten var formentlig klar over, han blev iagttaget, for han var meget ihærdig for ikke at blive genkendt.

'Bilisten dukkede sig så meget, at vedkommende kørte mange meter i blinde med 129 km/t., dumt og farligt med den fart', skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i et tweet.

Mandag aften blev der målt med ATK på Avntoftvej ved Søgård i Aabenraa kommune. En enkelt bilist var meget ihærdig for ikke at blive genkendt...dukkede sig så meget at vedkommende kørte mange meter i blinde, med 129km/t, dumt og farligt med den fart #atkdk #politidk pic.twitter.com/oh0wmICJyb — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 5. februar 2019

Politiet trækker altid tre procent fra hastigheden for at korrigere for usikkerhed, og så kommer bilistens fart ned på 125 km/t., hvilket er svært heldigt for den sammenkrøbne mand, for så slipper han for af få sit kørekort inddraget betinget. Men det giver stadig en bøde på 2000 kroner plus et tillæg mere på 1000 kroner, fordi hastighedsoverskridelsen er mere end 30 procent, som også udløser et klip, og så endelig 500 kroner til offerfonden. Altså venter der et klip i kortet og en bøde på i alt 3500 kroner, hvis man altså kan identificere bilisten.

- Fordi han er sløret, så går man ind og finder nummeret på bilen, og ud fra det så tager man kontakt til den registrerede ejer, som man beder fortælle, hvem der har ført bilen, siger Knud Reinholdt, vicepolitiinspektør, Syd og Sønderjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Hvis ejeren ikke vil oplyse, hvem der har ført bilen, så risikerer han en bøde for at overtræde færdselslovens § 65, som handler om oplysningspligt. Bøden lyder på 2500 kroner.

- Så hvis den slørede fartbilist er fræk nok, kan han altså slippe 1000 kroner billigere, hvis han nægter at erkende, at han selv er bag rattet?

- Hvis fartoverskridelsen er under 30 procent, så er vi ligeglade med, hvem der har kørt bilen, for så går bøden bare til den registrerede ejer. Men så snart det giver et klip, så skal det gå til føreren. Men politiet skal føre beviset for, hvem der har ført bilen. Men jeg har set billedet, og det kunne være, der var andre ting, vi kunne arbejde videre med, hvis han nægter, siger Knud Reinholdt.

Det er ikke første gang, at Syd- og Sønderjyllands Politi støder på kreative bilister bag rattet. I november stødte ATK-operatøren på en bilist, som tog et billede af foto-vognen, mens han blev blitzet.

Uopmærksomhed er bl.a. når føreren af en bil vælger at fotografere vores fotovogn, mens han kører og dermed ikke er opmærksom på sin egen hastighed. Vi kvitterer med et skarpt, ikke sløret foto af ham, samt et bødeforlæg i hans E-boks i løbet af de kommende uger. #politidk #atkdk pic.twitter.com/XM1wxnCCX0 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) November 30, 2018

- Han får en ekstra bøde for at bruge håndholdt telefon under kørslen. Han blev målt til at køre 59 km/t., hvor han må køre 50 km/t., så det giver 1000 kroner i bøde for fartforseelsen og ekstra 1500 kroner for brug af mobilen, siger Knud Reinholdt.

Denne bilist er dog også heldig, for selv om det er besluttet, at brug af håndholdte kommunikationsapparater - herunder mobiltelefoner - skal koste et klip i kortet, så er loven ikke trådt i kraft endnu. Så han slipper med samlet 2500 kroner for det dyre foto fra begge vinkler.

Så selv om det kan synes farligere at dukke sig bag rattet med 129 km/t. end at holde en telefon op med 59 km/t., så slipper bilisten fra Aabenraa uden tillægsstraf for uopmærksom kørsel.

- Sådan er loven skruet sammen. Men hvis ATK-operatøren kan oplyse, at man spiser en sandwich, barberer sig eller lægger makeup og dermed er uopmærksom og eksempelvis kommer over i den modsatte vejbane, så kan vi også komme efter dem. Det er ikke straffrit at lave kørselsfejl, siger Knud Reinholdt.

