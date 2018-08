Fartbøde får Mustang-fører til at give fuld gas foran politiet: Det bliver dyrt

En mindre fartbøde fik en 31-årig kvinde fra Nebraska, USA, til at accelerere så voldsomt i sin sportsvogn, at politiet måtte køre efter hende igen

Har du set (blitz)lyset? Eller måske fået stukket en fartbøde ind gennem sideruden? Så kender du med stor sandsynlighed også den efterfølgende følelse af at have fået et helt nyt forhold til sin speederpedal: Den skal ikke længere bare presses tankeløst i bund, men berøres med forsigtighed.

Det er dog ikke en følelse, der varer ved for evigt. Og for nogle er den tilsyneladende meget kortvarig.

I hvert fald stoppede en fartbøde for at køre 148 km/t. i en 120-zone for nylig ikke en 31-årig kvinde fra Iowa, USA, fra at trykke speederen i bund for øjnene af de betjente, der netop havde udstedt bøden i nabodelstaten Nebraska.

Det skriver mediet Omaha World-Herald.

Biljagt med 228 km/t.

Betjentene måtte derfor efter den 31-årige igen. Denne gang nægtede hun dog at stoppe sin nye Ford Mustang sportsvogn, selv om det sandsynligvis har været meget mørkt: Klokken var ikke mere end 1 om natten, da kvinden blev stoppet første gang.

Det udviklede sig i stedet til en regulær biljagt med hastigheder over 200 km/t. Politiet målte undervejs den amerikanske sportsvogn til intet mindre end 228 km/t. i timen, men den hæsblæsende hastighed til trods lykkedes det ikke kvinden at slippe væk.

Og da hun endelig stoppede bilen, fik hun ikke lov til at slippe med en bøde gennem sideruden igen.

Den 31-årige blev anholdt og sigtet for bevidst hensynsløs kørsel. Politiet fandt også hash i bilen, og kvinden kan derfor muligvis se frem til flere sigtelser. Ifølge mediet The Drive koster det 1900 kroner at overskride fartgrænsen med mere end 56 km/t. i Nebraska, og kvinden skal dermed slippe samlet 2700 kroner for de to forseelser.

Dertil kommer straffen for at have hash i bilen og køre bevidst hensynsløst. Ifølge siden DrivingLaws.com kan sidstnævnte give op til tre måneders fængsel og/eller maksimum 3200 kroner i bøde i delstaten.

