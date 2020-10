Fartsynder fiflede med nummerplade: Blev sigtet for noget langt værre

En fartsynder havde fiflet med sin nummerplade på bilen, da vedkommende blev blitzet i en hastighedskontrol ved Køge 17. september. Politiet kunne i første omgang ikke finde nummerpladen i deres system, og det var der en særlig grund til.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Tilbage i september blev bilisten blitzet, fordi vedkommende kørte 73 km/t i en zone, hvor den højest tilladte hastighed er 60 km/t.

Derfor har tusindvis af danskere fået klip i kørekortet

Da politiet søgte på nummerpladen fra billederne i deres registre, fandt de imidlertid ikke nogen bil.

- Det viste sig, at bilejeren havde rettet et af bogstaverne på nummerpladen til, så det blev til et andet, skriver politikredsen i døgnrapporten.

Onsdag aften 21. oktober fik bilejeren et visit fra politiet, og den blitzede bil holdt i indkørslen, så betjentene kunne let konstatere, at et af bogstaverne var justeret med sort tape på pladen.

Ejeren, en 42-årig mand fra Haslev, blev derefter ikke bare sigtet for hastighedsovertrædelsen, men også for at have overtrådt straffelovens bestemmelser om dokumentfalsk.

Så mange fartsyndere snuppede politiet: - Det er et problem