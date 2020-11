Fartsynder gav fingeren til politiet: 'Ikke særlig smart'

Uagtet at man naturligvis selv er skyld i, hvis man bliver blitzet af en fotovogn, er det de færreste, der synes, at det er sådan rigtig sjovt.

En fartsynder valgte at lade sin utilfredshed med at blive snuppet af politiets fotovogn komme til udtryk på stedet.

Det oplyser Sydjyllands Politi i et opslag på Twitter.

Forinden havde politiet taget opstilling med en fotovogn på Haderslevvej i Bedsted i Sønderjylland, fordi bekymrede borgere havde givet udtryk for, at der blev kørt for stærkt på strækningen.

Og det blev der også. Således snuppede politiet en bilist i at køre 71 km/t, hvor hastighedsgrænsen er 60 km/t, men det var særligt fartsynderens reaktion, der fik politiet til at dele billedet, taget af fotovognen.

'At give andre fingeren i trafikken er hverken pænt eller særlig smart. I dette tilfælde var det til fotovognen, da vi holdt på Haderslevvej i Bedsted i Tønder kommune på baggrund af utrygge borgere. Bilisten kørte 71 km/t, skriver politikredsen i opslaget.

'Vi sender en hilsen tilbage på 1000 kr., skriver de.

