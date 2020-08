Fartsynder gav ordensmagten fingeren: Det fortryder han nu

En BMW-chauffør blev fanget i at køre for stærkt i den sydtyske by Kulmbach. Han blev blitzet, mens han kørte 81 km/t i en 70 km/t-zone. I sig selv ikke nogen katastrofal forseelse. Straffen for denne hastighedsoverskridelse vil normalt kun ligge på 20 euro.

Men chaufføren var lige lovlig kæk i sin misfornøjede hilsen til kameralinsen. Manden rakte nemlig den midterste finger mod politiets fotovogn, og den berygtede finger gjorde bøden 75 gange større. Det skriver TV2 Norge.

Den 26-årige chauffør viste simpelthen fingeren til ordensmagten. Hændelsen skete i april, men den blev først for nylig taget op i retten i Kulmbach.

En dyr finger

Bøden blev simpelthen øget fra 20 euro til 1500 euro. Derudover blev køreren frataget retten til at køre bil i en måned, skriver TV2 Norge.

Formodentlig er det lykkedes politiet at statuere et eksempel. I hvert fald har et billede og en beskrivelse af hændelsen på politiets Facebookside givet et utal af reaktioner.

Ikke overraskende er der delte meninger om den høje bøde. Men under alle omstændigheder tænker folk sig nok lige om en ekstra gang, inden de hejser provokationsfinger til ordensmagten. Det kan blive en dyr fornøjelse.

Lignende episoder

Episoden fra Tyskland er ikke den eneste, hvor en fotovogn har afsløret en bilist i at gøre overraskende ting bag rattet. Det er såmænd også sket herhjemme, hvor politiet noget overraskende fangede en firbenet bilist. Både hun og chauffør blev blitzet for at overskride fartgrænsen, som Ekstra Bladet skrev tilbage i december 2019. En chauffør var ligeledes så desperat efter at undslippe en fartbøde, at vedkommende simpelthen gemte sig under rettet og således kørte ‘blindt’ i flere sekunder med over 80 km/t, skriver Ekstra Bladet.

Helt så galt var det dog ikke med BMW-chaufføren, der nok alligevel næppe gentager fejlen en anden gang.

