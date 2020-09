Fartsynder gik amok: 'Fuck politi' og fire fartovertrædelser på seks minutter

Da en 28-årig mand fra Holstebro 21. februar i år blev blitzet af en ATK-bil på en vej ved Skanderborg, blev han så frusteret, at han tyede til ekstremer for at vise sin utilfredshed. Og det endte med at koste manden særdeles dyrt.

Det blev 18. september slået fast, da sagen var for retten i Horsens, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efter manden blev blitzet 21. februar, kørte han hjem og tog nummerpladerne af sin bil. I stedet for nummerpladen satte han et stykke tape med teksten 'FUCK POLITI', hvor nummerpladen havde siddet.

Derefter kørte han tilbage til vejen, hvor ATK-bilen holdt placeret. Den 28-årige besluttede sig herefter for at køre forbi ATK-vognen intet mindre end fire gange på få minutter med hastigheder mellem 94 km/t og 119 km/t, selvom hastighedsgrænsen på strækningen var 50 km/t.

- Hver gang han kørte forbi ATK-bilen, løftede han begge hænder fra rattet og viste en strakt langemand mod kameraet, skriver Sydøstjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Ved retten i Horsens 18. september erkendte manden sig skyldig i de faktiske omstændigheder, men nægtede, at kørslen var 'særlig hensynsløs', som der var rejst tiltale for.

'Jeg så godt, at jeg blev blitzet. Der tabte jeg den rimelig meget, så jeg tænkte mig sgu ikke rigtig om, fordi jeg vidste, at kørekortet ville ryge. Jeg kører normalt meget pænt', lød mandens forklaring i retten ifølge Uge-Bladet Skanderborg.

Retten nåede frem til, at der var tale om 'tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden', men ikke 'særlig hensynsløs kørsel'.

Den 28-årige blev idømt en bøde på 26.000 kr., ubetinget frakendelse af førerretten i to år og fik desuden sin bil konfiskeret. Anklagemyndigheden vil nu overveje, om sagen skal ankes.

