Fartsynder løj for politiet: Uskyldig kunne være blevet retsforfulgt

En 20-årig mand udgav sig for at være en anden, da vedkommende blev stoppet for at køre alt for stærkt

Ondt blev værre for en 20-årig mand fra Køge, som torsdag morgen blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffeloven.

Tirsdag aften havde færdselspolitiet målt en bilist til at køre med mindst 106 km/t på en vej i Køge, hvor den højest tilladte hastighed er 60 km/t. Da føreren blev standset, oplyste vedkommende, at han var en 22-årig mand fra Køge.

Men noget stemte ikke.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Bilisten kunne kun forevise et midlertidigt kørekort, så politiet stillede nogle kontrolspørgsmål for at blive sikker på mandens identitet. Da politiet senere skulle have kontakt til manden, viste det oplyste telefonnummer sig at tilhøre en anden person end den mand, der oprindeligt var blevet sigtet for hastighedsovertrædelsen.

- Det viste sig, at den faktiske fører af den hurtige bil var den 20-årige, som i øvrigt havde et kørselsforbud og derfor ikke måtte være fører af en bil, skriver politiet i døgnrapporten.

Derfor blev den 20-årige mand fra Køge anholdt torsdag morgen og sigtet for overtrædelse af straffeloven ved at have udgivet sig for at være en anden person.

Efter afhøring til sagerne, hvor en uskyldig kunne være blevet retsforfulgt, løslod politiet den 20-årige, som senere vil blive stillet til regnskab for sine overtrædelser af lovgivningen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.