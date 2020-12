Fartsynder snuppet igen: Kørte 129 km/t. på ringvej

En bilist med en alt for tung højrefod blev af Østjyllands Politi taget i at køre intet mindre end 129 km/t på en ringvej i Aarhus V, hvor hastighedsgrænsen er 70 km/t.

Tidligere på året blev samme person snuppet med 166 km/t. på motorvej, og nu kan han ifølge politiet formentlig se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Den 27-årige mand, som er fra det vestlige Aarhus, blev taget i at køre 'mindst 129 km/t.' på Hasle Ringvej, da Østjyllands Politis færdselsafdeling tirsdag aften gennemførte en målrettet færdselsindsats på ringvejen.

I alt førte det til 13 sigtelser, og én af de sigtede var altså den 27-årige mand, som politiet kunne konstatere i forvejen var betinget frakendt førerretten - blandt andet fordi han tidligere på året blev taget med 166 km/t. på motorvejen.

- Han kan formentlig inden længe se frem til at få det vekslet til en ubetinget frakendelse af førerretten, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Politikredsen meldte tidligere på året ud, at de har et særligt øje på trafikkulturen i Aarhus V.

- Vi har haft, og vil også fortsat have, rigtig mange færdselskontroller i og omkring det vestlige Aarhus. Så længe vi kan konstatere, at der stadig er for mange, der ikke kan finde ud af at følge færdselsreglerne, så fortsætter vi vores massive kontroltryk, for at sikre at alle de øvrige trafikanter trygt kan færdes i området, sagde Brian Voss Olsen, politiinspektør i Østjyllands Politi, i den forbindelse.

