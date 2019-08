Farvel til danskerfavoritter: Produktionen er stoppet

De engang så populære mikrobiler lever efterhånden en noget affældig tilværelse, og nu tager både Seat og Skoda konsekvensen af udviklingen.

Således var det ved slutningen af juli slut med produktionen af de to mikrobiler Seat Mii og Skoda Citigo. Begge bilmodeller har ellers været særdeles populære i Danmark.

Det fortæller Jyllands-Posten.

Se også: Bilgigant bekræfter ny udgave af elektrisk bybil

29.624 danskere har således ifølge Jyllands-Posten købt en Citigo, siden Skoda lancerede modellen tilbage i 2012. 12.884 valgte at købe en Seat Mii i samme periode.

- Skoda Citigo er helt udsolgt, og der er ganske få Mii tilbage på det danske lager, siger Jana Olsen, der er pressechef for både Seat og Skoda i Danmark, til Jyllands-Posten.

Up er ikke ude

Den tredje bil i trillingeflokken af mikrobiler, som Volkswagen-koncernen står bag, er VWs egen Up. Mikrobilen, der i en længere perioder på 29 måneder var Danmarks mest solgte bil, er ikke helt ude af billedet endnu.

Til mediet oplyser Volkswagen Danmark, at der ikke er konkrete planer om at stoppe produktionen af VW Up, men oplyser samtidig, at bilmodellen ikke længere er så populær i Danmark, som den var engang.

I dag kan man vælge mellem to forskellige udgaver af VW Up, en model med en 60 hk benzinmotor og en mere hårdfør GTi-version.

I alt er der 63.834 Up-eksemplarer herhjemme, og VW sælger cirka 500 Up-biler om måneden.

Ikke helt slut

Mikrobiler fra Volkswagen-koncernen, herunder Seat og Skoda, er dog ikke helt slut. Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, har både Skoda og Seat besluttet at give mikrobilerne nyt liv ved at omdanne Mii- og Citigo-modellerne til elbiler.

Producenterne vil i løbet af i år skifte benzinmotorerne ud med elmotorer og batterier, og det forventes, at de kommer på det danske marked i første kvartal 2020.

Se også: Bilproducenter skruer ned for de mindste modeller