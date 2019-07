Farvel til Fords mindste model

Fra og med september vil skibene med biler fra Ford, der har retning mod Europas havne, ikke længere have minibilen Ka+ med ombord.

Til trods for at Ford sidste år solgte over 50.000 eksemplarer af Ka+ i Europa, har den amerikanske bilgigant valgt at indstille salget. Det skriver Automotive News Europe.

Baggrunden for beslutningen er ifølge mediet de strenge miljøkrav, som næste år træder i kraft i EU. Hvis salget af Ka+ skulle fortsætte under de nye krav, ville det kræve en opdatering af modellens motorer - og det ville ganske enkelt gøre bilen for dyr.

En anden løsning kunne være at blive ved med at sælge bilen og æde de EU-bøder, det ville resultere i. Men også det ville ifølge en talsperson fra Ford gøre bilen 'mindre attraktiv for kunder i et konkurrencepræget segment'.

Det tredje farvel i år

Den nuværende Ford Ka+ har været på markedet siden 2016, men har ikke kunne købes i Danmark i et stykke tid. Ifølge tal fra De Danske Bilimportører blev blot fem eksemplarer af modellen indregistreret i Danmark i 2018.

Ford Ka+ bliver i dag bygget i Brasilien og Indien, og ifølge Bilmagasinet har Ford generelt oplevet større succes med bilen i Sydamerika og Indien end i Europa. Det er dog uklart, hvilke planer bigiganten har for modellen på disse markeder.

Ka+ bliver den tredje model, Fords europæiske kunder må sige farvel til indenfor kort tid. Også familiebilerne C-Max og Grand C-Max har Ford for nylig taget af modelprogrammet som et led i en større omstrukturering af virksomheden.

Ifølge Automotive News Europe kæmper Ford for at tjene penge i Europa, og det indebærer blandt andet en satsning på flere SUV-modeller. Ford har dog også annonceret, at man vil lukke en fabrik i Wales og skære 12.000 job frem mod 2020.

