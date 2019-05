FDM fraråder to ud af tre bilhandler: - Det er nedslående

Når man skal købe en bil, underskriver man en slutseddel, som er en kontrakt mellem køberen og sælgeren, der fortæller væsentlige informationer om bilen, og hvordan handlen er skruet sammen.

Men for mange slutsedler lever ikke op til de krav, som FDM stiller.

FDM fraråder på baggrund af en gennemgang af 1.200 slutsedler fra 2018 to ud af tre bilhandler, hvis ikke der ændres væsentligt i slutsedlen. Det præcise tal for 2018 er 65 procent, mens det i 2017 var 53 procent.

Det skriver FDM på sin hjemmeside.

Blandt de mest hyppige fejl på slutsedlerne er, at modelår eller modeltype ikke fremgår, og selv om det måske ikke nødvendigvis virker som det mest afgørende at have stående på slutsedlen, er det ifølge FDM væsentligt.

Man skal nemlig være sikker på, at man får den bil, man har betalt for.

Organisationen opfordrer til, at man får gennemgået sin slutseddel af professionelle, inden man skriver under.

- Det er nedslående, at forhandlerne laver så mange fejl, og tallene viser, at vi kan hjælpe flere medlemmer, der ellers risikerer at komme i klemme, fordi de underskriver en slutseddel med upræcise oplysninger, siger Casper Schad, advokat i FDM, til hjemmesiden.

Kan skabe problemer

Hvis ikke man sørger for at have styr på de oplysninger, som står i slutsedlen, kan det ifølge FDM give problemer på et senere tidspunkt.

For eksempel kan det give udfordringer, hvis modelår eller -type ikke er oplyst i en slutseddel, når bilen skal sælges videre eller ved eventuelle garantisager.

På FDMs hjemmeside kan du se de 10 mest typiske fejl i slutsedler.

