Fejl på fejl: Her skuffer Tesla fælt

Hvert år laver det anerkendt dataanalysefirma J.D. Power en bil-kvalitetsundersøgelse, hvor firmaet undersøger de problemer, som ejere beretter om i løbet af de første 90 dages ejerskab af deres nye biler.

Dette års undersøgelse har for første gang elbilgiganten Tesla med, og her er dårlige nyheder for det amerikanske firma.

Tesla lander nemlig på en score på 250 problemer per 100 Tesla-biler, hvilket er noget højere end gennemsnittet for alle bilmærker, som er 166 fejl per bil. Faktisk er Teslas score den laveste blandt de store bilproducenter.

Det skriver The Wall Street Journal.

Men J.D. Power har ikke officielt indplaceret Tesla i rangeringen blandt alle de andre bilmærker. Det skyldes, at Tesla ikke har givet J.D. Power adgang til at indsamle kundedata i 15 stater - blandt andet Teslas største amerikanske marked i Californien, hvorfor data er indsamlet fra de øvrige 35 stater, og det er ud fra de data, at J.D. Power har konkluderet de 250 fejl per bil.

Næstdårligste score i undersøgelsen står Land Rover bag med 228 problemer per 100 biler. Kia Motors og Dodge klarer sig bedst med 136 fejl per 100 biler.

Danske ejere er tilfredse

At Teslaer umiddelbart ser ud til at have mange fejl, er dog ikke noget, der har givet utilfredse ejere. I hvert fald ikke her i Danmark. I årets store AutoIndex-undersøgelse, som FDM står bag, undersøges mere end 23.000 danskeres tilfredshed med deres bilmærke. Undersøgelsen måler på selve bilen, forhandleren og værkstedet.

I 2020-udgaven af Autoindex-undersøgelsen var Tesla med for første gang, og her blev det til en samlet sjetteplads for Tesla, hvilket må siges at være meget godt, når det var første gang, at elbilgiganten var med i FDMs undersøgelse.

- Tesla laver nogle spændende og velkørende biler, som ejerne er begejstret for. Der er blandt Tesla-ejere også en stor loyalitet over for mærket. Derfor overrasker det ikke, at bilmærket ligger i top, når det gælder vurderingen af selve bilen, sagde Bo Christian Koch, chefredaktør på FDMs medlemsmagasin Motor, i den forbindelse.

FDMs undersøgelse viser altså, at bilmærker godt kan have tilfredse ejere, selvom deres biler har mange fejl, hvis bilerne på anden måde overgår ejernes forventninger.

