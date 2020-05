Femårig stjal bil: Nu har han fået sit livs køretur

Femårige Adrian Zamarripa stjal for nyligt nøglerne til sine forældres SUV og satte ud på en lang køretur på motorvej, fordi han ville købe en Lamborghini. Drengen blev dog stoppet af politiet, uden at hverken han eller andre kom til skade på den ellers meget farlige tur.

Selvom missionen med at købe en Lamborghini mislykkedes for den femårige, har historien alligevel fået en lykkelig slutning.

Fem-årig stjal forældrenes bil: Ville købe Lamborghini

Da 33-årige Jeremy Neves fra Utah hørte historien om den eventyrlystne dreng, besluttede han at gøre noget. Han ejer nemlig en sort Lamborghini Huracán, hvorfor han kontaktede drengens familie for at høre, om han ville have en tur i sportsvognen.

Det skriver Washington Post.

- Jeg var chokeret over, at en femårig vidste, hvordan man kommer ud på motorvejen og sørgede for at stoppe for politiet, siger Neves til mediet.

Han understreger, at disciplinering og lidt opdragelse nok er fornuftigt i forhold til Adrian.

- Men lad os ikke udelukkende fokusere på det negative. Han var determineret og villig til at gøre alt for at forfølge sin drøm. Man vil ikke have, at den drømmetænkning stopper, siger Neves.

Til mediet fortæller Adrians familie, at de har været udsat for massiv kritik på sociale medier fra personer, som mener, at familien burde have været mere opmærksomme og passet bedre på, så Adrian ikke havde mulighed for at stjæle nøglerne til SUV'en.

Adrian Zamarripa blev hjemme passet af sin 16-årige storesøster, Sidney Flores, men da hun tog en middagslur, så Adrian sit snit til at tage tre dollars fra sparegrisen og nøglerne til sine forældres bil, inden han kørte ud på Interstate 15 i delstaten Utah.

Her kørte han en længere distance med cirka 40 km/t, inden han blev stoppet af politiet.

- Drengen sad helt ude på det yderste af forsædet, så han kunne nå ned til bremsepedalen med sin fod, fortalte betjent Rick Morgan til CNN i den forbindelse.

- Reddede min dag

Den 5. maj, dagen efter Adrians egen udflugt, kørte Jeremy Neves forbi forældrenes hus i sin Lamborghini, hvorefter han brugte et par timer på at køre både Adrian og de øvrige familiemedlemmer rundt i den hidsige Lamborghini.

- Det var en fantastisk oplevelse for os alle, siger storesøster Sidney til Washington Post.

- Det at se smilet på min lillebrors læber var den bedste del, siger hun.

Hos Lamborghini-ejeren vækkede turen også glæde.

- Det reddede min dag, siger Neves til Washington Post.

- Jeg får meget mere ud af at dele mine ting med andre frem for at holde dem for mig selv. Hvis du kan få et barn til at smile, hvorfor så ikke gøre det, siger han.

Familien understreger desuden, at de har gemt bilnøglerne væk og har sørget for at installere ekstra låse på dørene, så Adrian ikke kan tage på lignende udflugter igen.

Så mange trafiksyndere gik i politiets fælder