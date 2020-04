Femte år i træk: Her er den bedst sælgende sportsvogn i verden

Hvis du vil have en populær sportsvogn, skal du gå efter én særlig model

Er det ikke vigtigt for dig at køre i en sportsvogn, som ingen andre har, og vil du hellere sætte pengene i en efterprøvet vare med en V8-motor i front, så skal du måske overveje at købe en Ford Mustang.

Den amerikanske pony er for femte år i træk blevet den mest sælgende sportsvogn i verden.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

Ford Mustang er også den bedst sælgende sportsvogn i USA gennem de seneste 50 år.

- Vi er stolte over vores stald af populære Mustang-modeller. Hele vejen fra Sverige til Singapore vokser antallet af entusiaster, der elsker følelsen af frihed, som Mustang lige siden begyndelsen har været indbegrebet af. Og vi er beærede over, at den på sin 56-årsfødselsdag stadig er verdens mest populære sportsvogn, siger Jim Farley, Chief Operating Officer hos Ford, i pressemeddelelsen.

Høje salgstal

Herhjemme er det ikke en superpopulær model, den muskuløse Ford Mustang. Fra 1. januar 2015 til og med 31. marts 2020 er der ifølge tal fra Bilstatistik.dk blevet indregistreret 218 nye Ford Mustanger.

Til sammenligning blev der i 2019 på globalt plan solgt 102.090 eksemplarer af Mustang ifølge de seneste bilregistreringsdata fra IHS Markit.

I denne periode steg Mustang-salget med blandt andet 33 procent i Tyskland, næsten 50 procent i Polen, og i Frankrig blev salget fordoblet sammenlignet med året før.

I Europa er det blevet til 9.900 nye Mustang-ejere i perioden, som er en stigning på 3 procent.

Flere modeller

Ford Mustang fås i Europa som fastback og convertible med 450 hk. Begge varianter kommer med Fords kraftfulde 5,0-liters V8-benzinmotor og tilbydes med 6-trins manuelt gear eller 10-trins automatgear.

Derudover kan man vælge film-hyldesten Ford Mustang Bullitt med samme 5,0-liters V8’er, som er optimeret med 10 ekstra hk. Bullitt fås som fastback i farverne Dark Highland Green eller Shadow Black.

Ford kunne sidste år afsløre, at Mustang vil blive ført ind i fremtiden med virksomhedens første elbil, SUV’en Ford Mustang Mach-E.

