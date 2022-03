Ferrari bekræfter: - Det sker

Måske roterer Enzo Ferrari et par omgange om sig selv i sin grav for tiden. Den italienske superbilsproducent bekræfter nemlig nu officielt, at de vil bygge en SUV.

Meldingen kommer efter et par år med diverse rygter og mere eller mindre bekræftede historier om, at Ferrari - som så mange af konkurrenterne - vil bygge en høj SUV.

Men indtil nu har Ferrari ikke meldt noget officielt ud - kun at de havde planer om at bygge en højere model end tidligere, og at den ville komme til at bære navnet 'Purosangue'.

Nu bekræfter Ferrari imidlertid, at modellen er på vej, samtidig med at de viser det første billede af den kommende SUV.

'Du har hørt rygterne... og vi er glade for at bekræfte, at de er sande (nogle af dem)', skriver Ferrari blandt andet i et opslag på twitter, hvori de også deler det første officielle billede af den kommende SUV.

Afslører nyt senere

Selvom Ferrari nu bekræfter, at en SUV er på vej, må man væbne sig med tålmodighed, hvis man er nysgerrig på, hvilke motorer modellen kommer med.

Ferrari nøjes i denne omgang med at bekræfte, at SUV'en vil blive bygget.

- Det sker. En ny og meget anderledes Ferrari er på vej, skriver Ferrari på sin hjemmeside om nyheden.

- Hæng på for en ægte game changer. Alt bliver afsløret senere i år, skriver de videre.

Det vil altså sige, at senere på året bliver vi klogere på, hvad vi kan forvente af Ferraris første SUV, ligesom vi får flere officielle billeder at se.