Ferrari stopper produktionen: 'Familie'-racer er fortid

I flere år har man kunnet købe en praktisk Ferrari, som reelt har haft plads til hele familien. Først hed modellen Ferrari FF og sidenhen Ferrari GTC4 Lusso og Lusso T. Nu er det dog slut.

Ferrari lægger nemlig den praktiske model med reel plads til fire personer i graven.

Det skriver flere medier, blandt andre Yahoo.

Rygterne om, at Ferrari ville droppe modellen har svirret længe, men først nu har italienerne bekræftet. Produktionsstoppet gælder både V12-modellen GTC4 Lusso og V8'eren GTC4 Lusso T.

- I overensstemmelse med mærkets fem-års modelstrategi, som blev annonceret i 2017, og firmaets livscyklus for standardmodeller har Ferrari udfaset produktionen af GTC4 Lusso og GTC4 Lusso T, skriver Ferrari i en offentliggørelse med henvisning til den strategi, som Ferrari har om, at modeller skal være på markedet i fem år.

Modellen kom på markedet i 2016 som en afløser til FF-modellen. GTC4 Lusso er udstyret med firehjulstræk og en 6,3-liters V12 motor, der yder 690 hk. Den mindre GTC4 Lusso T kom på markedet i 2018 og er udstyret med en V8-motor på 3,8-liter. Modellen trækker udelukkende på baghjulene.

Se også: Eks-verdensmester køber vanvittig elbil

Ingen umiddelbar afløser

Ferrari GTC4 var kendt som den mest praktiske Ferrari, man kunne købe, og derfor opstår der et hul i Ferraris modelprogram, når den endeligt udgår.

Italienerne vil nemlig ikke lancere en direkte erstatning for GTC4-modellen. Flere medier spekulerer dog i, at den kommende Ferrari SUV med navnet 'Purosangue' skal ses som afløseren til den praktiske Ferrari.

Endnu er der ikke sluppet særlig mange detaljer om Purosangue ud fra Ferrari-fabrikken i Maranello. Man ved dog, at den kommer med fire sæder, og at den vil være omkring fem meter lang. Det forventes, at Ferrari både vil bygge V12-motoriserede og V6-plug-in hybridudgaver af Purosangue, som kommer på markedet i 2022.

Se også: Ikke produceret i 15 år: Nu kommer der en arvtager