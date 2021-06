Fiat vil kun bygge elbiler

Den italienske bilproducent Fiat vil være elektrisk.

Fiat vil således fra år 2025 til 2030 gradvist skifte til udelukkende at bygge elbiler.

Det oplyser den italienske bilproducent i en pressemeddelelse.

Fiat oplyser, at de har et mål om at gøre elbiler mere tilgængelige for folk, ligesom de også vil forbedre ladeinfrastruktur og luftkvaliteten i byerne, uden at bilproducenten dog oplyser konkret, hvordan disse mål skal opnås.

Elektrisk 500

For nyligt lancerede Fiat en 100 procent elektrisk udgave af den lille 500-model, som har en rækkevidde på op til 320 km, og som koster fra cirka 268.000 kroner.

Hos Fiat ser de modellen som startskuddet til den nye elektriske æra.

- Beslutningen om at lancere den nye 500 - som elbil og kun elbil - blev faktisk taget før Covid-19. Selv da var vi klar over, at verden ikke kan klare flere 'kompromisser'. Faktisk var nedlukningen den seneste af mange advarsler, vi har fået, siger Olivier François Olivier, som er adm. direktør i Fiat, i pressemeddelelsen om udviklingen.

Han peger på, at den originale 500 gjorde mobilitet tilgængelig for masserne, og at den nye elektriske skal tjene et andet - lignende - formål.

- Nu har den en ny mission - vores mission - om at udvikle bæredygtig mobilitet for alle. Det er vores pligt at tilbyde elbiler, som ikke koster mere end biler med forbrændingsmotorer, siger François.