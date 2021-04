Fik bilen beslaglagt: Var på vej til teoriprøve

Onsdag ved middagstid blev en 34-årig mand fra Hornbæk stoppet af en politipatrulje i et rutinetjek.

Manden kom kørende på Køge Bugt Motorvejen, da han blev hevet ind til siden af en færdselsbetjent.

Det viste sig, at den 34-årige var på vej til teoriprøve, da han ikke havde generhvervet sin førerret efter en tidligere hastighedssag, hvor han blev frakendt førerretten ubetinget.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Fordi han var på vej til teoriprøve, kunne manden heller ikke fremvise et gyldigt kørekort til betjenten, som derfor sigtede den 34-årige for kørsel uden førerret.

Beslaglagt

Bilisten nåede ikke frem til teoriprøven, for politiet beslaglagde hans bil.

'Det var nemlig femte gang inden for to år, at han kørte uden førerret og dermed var reglerne i færdselsloven om konfiskation af køretøjer opfyldt,' skriver politiet i døgnrapporten.

Den 34-årige accepterede beslaglæggelsen, og når sagen skal afgøres, vil retten vil senere tage stilling til, om bilen kan konfiskeres endeligt. Den 34-årige kan ud over den beslaglagte bil forvente en bøde i sagen.