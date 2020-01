Fik din bil skader nytårsaften? Det kan koste dig dyrt

Årets sidste aften er højsæson for skader efter fyrværkeri og hærværk. Det kan blive dyrt for bilejerne, oplyser Forsikringsoplysningen

Har din bil fået buler, mærker eller ridser fra fyrværkeri hen over de seneste par dage, så kan det blive dyrt for dig.

Ofte er det svært at drage nogen til ansvar for skader på bilen efter nytårsaften. Enten fordi man ikke kan bebrejde andre for en vildfaren raket, eller fordi man først opdager skaderne dagen efter.

Det skriver Forsikringsoplysningen i en pressemeddelelse.

- Hvis man ikke kan drage andre til ansvar, må man klare skaderne med hjælp fra sit eget forsikringsselskab. Hvor meget af skaden, man selv kommer til at betale, afhænger af, hvordan man har forsikret sin bil, siger Anja Lintrup Sørensen, konsulent i Forsikringsoplysningen, i pressemeddelelsen.

Sådan dækker forsikringen

Hvis du har kaskoforsikret din bil, dækker forsikringen som udgangspunkt fyrværkeriskader, men fordi mange har købt deres kaskoforsikring med en selvrisiko, skal man normalvis selv betale for skaderne.

- Kun hvis man har købt en særlig selvrisiko- eller friskadeforsikring, kan man slippe for at betale selvrisiko ved udvalgte skadetyper, f.eks. nedstyrtende genstande, seriehærværk og glasskader, siger Anja Lintrup Sørensen.

Bilejere, der alene har den lovpligtige ansvarsforsikring på bilen, må selv punge ud for værkstedsreparationen på fyrværkeriskaderne.

Hvis man selv eller ens børn ved et uheld har ramt familiens egen bil med fyrværkeri, er det stadig bilens kaskoforsikring, der skal dække skaden. Nogle tror, at de kan få erstattet skaderne via familiens private indboforsikring. Men den dækker ikke, når man selv kommer til at ødelægge ens egne ting.

Se også: Det skal du huske i et færdselsuheld